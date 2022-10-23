【中共二十大】譚耀宗：主管港澳事務人選　料明年3月揭曉

▲ 全國人大常委譚耀宗。（經濟日報資料圖片）

中共二十屆一中全會選出7名政治局常委，習近平第3度出任總書記。全國人大常委譚耀宗認為，這個組合非常好，每人都有豐富領導經驗，相信由他們領導國家絕對沒有問題，但目前難以估計哪一位主管港澳事務。

譚耀宗指出，7名政治局常委的具體分工，有待明年3月國家機關換屆才知道，根據過往經驗，他們將分別擔任全國人大委員長、國務院總理，以及全國政協主席等。

他續指，目前難以估計哪一位主管港澳事務，因過去曾經有人大委員長、常務副總理等，出任有關工作。他認為，中央書記處書記蔡奇和中紀委書記李希，會負責黨內事務，估計由李強、趙樂際、王滬寧或丁薛祥，負責港澳事務的可能性較高。

至於負責港澳系統的其他官員，包括港澳辦、中聯辦高層人事變動，譚耀宗則指，難以評估公布的時間，官員可能因年齡關係，或因有其他新任務而改變職務，相信中央確定人選後，會在適當時候宣布。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，國家發展策略已於二十大報告中説明，政治局常委組成旨在確保政策得以貫徹，故人選必須得到習近平信任，例如曾與他共事、認同「習近平思想」的人。

他又指，國家首要工作是維護國家安全，與「台獨」等外部勢力對抗到底，而經濟受到疫情及中美角力影響，亦要處理內部經濟面臨轉型問題，料新領導班子一方面要維護國家安全，另一方面要推動經濟發展，任務艱巨。

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責任編輯：胡偉明