【施政報告】教師操守指引料年底出爐將劃「紅線」　學界料有助避免踩界

▲ 教育局局長蔡若蓮昨日以「科教興國」4字，概括新一份《施政報告》教育政策。（陳永康攝）

教育局將於年底推出《教師專業操守指引》，具體說明教師須具備的專業和個人操守規範，作為局方處理教師失德個案的參考指引。教育局局長蔡若蓮表示，《指引》將列明當局不能接受的「紅線」，並會視乎教師違規嚴重程度，為取消教師註冊（即「釘牌」），增設年期限制，學界相信由教育局列出紅線，有助教師避免踩界。

蔡若蓮昨日（22日）在記者會以「科教興國」4字概括新一份《施政報告》教育政策，分別涉及STEAM教育、教師專業發展、職專教育，以及國民教育，全面優化香港教育體系。她透露已完成擬定指引初稿，參考現有規範教師專業各個框架，包括學校《資助則例》、教師及校長的專業發展指引，以及與教師專業操守要求相關法例，歸納原則，具體訂明教師「該做」、「不該做」甚麼，部分例子過往曾公布，「如違反了專業操守，有何不能接受的『紅綫』，都會列在裏面，讓教師清楚社會對自己期望。」

教師違反專業操守的處分包括口頭警告、書面警告、譴責，最嚴重為釘牌，蔡若蓮說，指引將視乎違規嚴重程度，加入釘牌年期。

《報告》亦要求公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師參加內地學習團，蔡說初步規劃學習團為期3至4天，冀讓教師親身了解國情，局方將要求教師在入職或晉升兩年內完成內地學習團，但要視乎疫情及內地通關情況；至於公帑資助學校每年須為家長舉辦至少1項國民教育相關活動，家長可自願參加，不參加不會有後果。

津貼小學議會主席胡艷芬指，教師處分對職業生涯影響大，特別是教育人員專業操守議會今年停運，新指引更要令業界信服，盼內容不會模稜兩可或有灰色地帶，「若局方說明有何不能觸犯，對教師都公道些，若有教師明知仍要挑戰便要承擔後果。」她相信當局所指「紅線」有助教師知悉如何避免「踩界」，未必會為教師造成壓力。

胡又指，部分經驗豐富教師轉校未必需要再參加內地考察團，盼當局再跟學界商討要求細節；她亦關注學校生活復常、小學回復全日面授課後，將難以安排教師完成當局早前要求涉及操守、國教的30小時核心課程培訓，盼當局將有關內容加入大專院校提供的職前培訓。

政府目標兩學年後逾9成公營小學實施小班教學，應對學生人口下跌。胡指加上移民潮等不確定因素，盼在教育局「一聲令下」，指令全部公營小學盡快全面行小班。

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記者：馮琪雅