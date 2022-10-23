【基層醫療】議員倡訂登記家庭醫生KPI　康健中心營運者冀港府助採購服務

▲ 葵青地區康健中心今（23日）舉行研討會。（曾耀輝攝）

最新一份《施政報告》提出重整醫療體制，發展以預防為重、以社區為中心基層醫療。葵青地區康健中心今（23日）舉行研討會，有講者認為，本港過去30多年來未能成功發展基層醫療，在於醫管局能提供廉價一條龍服務；又指做好基層醫療必須要有醫療融資才可做好基層醫療，料需時至少5至10年。另有議員倡訂立「一人一醫生」關鍵績效指標（KPI），如慢性病患者一年內有一定百分比需登記家庭醫生；及有康健中心營運者冀港府統一為康健中心採購服務，及統一各中心醫護薪酬，免惡性競爭。

《施政報告》提及今年內將推出「基層醫療健康藍圖」，及成立「基層醫療健康管理局」統籌公私營協助，以發展基層醫療。本港首間地區康健中心，營運3年的葵青康健中心今舉辦「基層醫療服務研討會2022」，討論基層醫療的發展路向。

港大醫學院首位女院長、內科學系榮休教授楊紫芝表示，早在90年代已知香港需要基層醫療，而今日香港人口老化及慢性疾病增加，基層醫療需求更甚，「除治療，也要預防疾病」。她認為，做好基層醫療難處包括港人習慣事無大小到急症室求醫及財政問題，「好多好好的藥都好貴，政府要負擔哂定市民分擔呢？」她認為必須要有良好統籌機構，讓家庭醫生及專科醫生合作，及提升市民對家庭醫生信任。

葵青安全社區及健康城市協會顧問委員會主席梁智鴻認為，本港過去30多年來未能成功發展基層醫療，在於醫管局能提供廉價一條龍服務，包括治療及多個月藥物，基層醫療如地區康健中心除了實行會員制，收費較昂貴及不設一條龍服務，難以與醫管局競爭。

九龍西醫院聯網總監、瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦表示，院內不少個案均可轉介至社區，但相信本港做好基層醫療或需時至少5至10年。他認為發展基層醫療必須要有醫療融資，「令基層醫療平過接受專科服務」；以及為市民建立對基層醫療的信心及信任，他形容本港專科發展很快，「反觀基層醫療係慢」，「基層醫療健康藍圖」應提升家庭醫生能力，「除了傷風感冒，亦可處理一些複雜慢性病」，建立成功例子，「要有亮點確立基層醫療有好好outcome」。

安老事務委員會主席李國棟認為，本港醫生均要做好培訓，明白家庭醫學概念，他解釋家庭醫學最重要是建立醫患關係，讓市民完全相信其家庭醫生，「親密到好似係家庭一部分」；他又指醫生亦應了解社區服務，如地區康健中心、長者服務中心及外展服務的角色。

立法會醫療䘙生界議員林哲玄贊成一人一家庭醫生，倡港府訂立KPI，「如慢性病患者短期一年有幾多百分比登記了家庭醫生？醫管局專科新症及舊症比例1比9可否變成1比4？」，並建議專科醫生每次為病人診症後均呼籲病人，情況穩定後可看家庭醫生；及當做好基層醫療後，可於公院內設置地區康健中心辦公室，為病人安排出院後到住所附近作跟進治療。

林提到應發展社區藥劑師，因可在社區提供臨床藥劑服務，跟進病人服藥情況，他建議醫管局可只給病人一個月藥物，並安排病人到社區藥房取其後藥物，「每月有幾萬個案，包保社區藥劑師有生意做，只要將工作擺出來一定有人做，有競爭就會提高水準」；亦可讓家庭醫生為糖尿病患者抽血，「抽完送回政府，有個服務費俾番佢。」

地區康健中心總監、醫務䘙生局基層醫療健康辦事處胡仰基認為，康健中心負責掌握地區民情，舉例葵青康健中心有2萬多會員，需知道當中多少人未接種疫苗， 又直言康健中心難以提供所有服務，須要與社區連繫、採購服務，「未來要想點樣同私家醫生合作更好」。

葵青安全社區及健康城市協會主席周奕希坦言，靠中心力量難以與私家醫生合作，冀港府統一為康健中心採購服務，「唔洗中心各自花力再做」，讓地區康健中心可聯絡跨區醫生，轉介市民時更方便，「變成無區域性，例如有葵青區居民係中環番工」；他又冀港府統一地區中心醫護薪金，「可以方便請人，唔好做太大競爭」。

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記者：鄧凱文