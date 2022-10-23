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【工作意外】灣仔一名保安員巡邏期間墮樓亡　勞工處指正全速調查

社會 21:54 2022/10/23

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（資料圖片）

一名男保安員今（23日）在灣仔一幢住宅巡邏期間，跨越圍欄從高處墮下，送院後證實不治，勞工處指十分難過，並對其家屬致以深切慰問，正調查成因及查找有關持責者的法律責任等。

勞工處表示，得知意外發生後，已即時派員到意外現場調查，並已向有關僱主發出「暫時停工通知書」，停止其事發屋頂平台圍欄外進行任何工作，直至處方信納有關僱主已採取措施消除有關危害，才可復工。

勞工處又稱，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理；並會會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，及密切跟進有關個案。

對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金。勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。

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責任編輯：黃小冰

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保安 灣仔 勞工處 社會福利署

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