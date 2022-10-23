【強制檢測】66幢大廈納強檢　大埔華樂豪庭、將軍澳帝景灣及紅磡海逸豪園等上榜【附名單】

▲ （陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月17日至10月23日期間，曾身處66個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月24日或10月25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

沙田水泉澳邨喜泉樓

天水圍天悅邨悅富樓

大埔逸雅苑逸欣閣

天水圍天盛苑盛志閣

元朗洪福邨洪歡樓

沙田愉翠苑愉庭閣

鴨脷洲海怡半島美暉閣

青衣青華苑華璇閣

上水寶石湖邨碧玉樓

薄扶林寶翠園1座

東涌富東邨東埔樓

油塘油翠苑沃美閣

沙田愉田苑愉逸閣

油塘油塘邨美塘樓

柴灣新翠花園4座

黃大仙翠竹花園3座

大角咀柏景灣9座

灣仔鳳凰閣5座

牛頭角淘大花園O座

馬鞍山迎海．星灣20座

筲箕灣明華大廈C座

屯門富泰邨君泰樓

紅磡海逸豪園12A座

牛頭角定業街36號定業大廈

元朗朗晴居1座

粉嶺碧湖花園1座

沙田愉田苑愉和閣

橫頭磡富強苑富康閣

沙田銀禧花園8座

天水圍嘉湖山莊景湖居9座

青衣宏福花園4座

荃灣萬景峯2座

筲箕灣愛蝶灣7座

馬鞍山錦英苑錦順閣

將軍澳茵怡花園5座

大圍金獅花園金富閣

上環文咸西街24號南北行大廈

沙田玖瓏山天瓏閣1座

灣仔廣生行大廈D座

元朗朗晴居5座

大埔海寶花園A座

牛頭角利基大廈A座

觀塘康寧道55號康寧閣

元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍

沙田富豪花園富儷閣

將軍澳帝景灣6座

土瓜灣帝庭豪園2座

粉嶺碧湖花園2座

半山區羅便臣道83號輝鴻閣

觀塘裕民中心2座

鰂魚涌康山花園10座

鰂魚涌康山花園9座

北角英皇道125-133號月明樓

屯門兆康苑兆寧閣

大角咀浪澄灣7座

屯門兆康苑兆平閣

堅尼地城加惠臺2座

北角富澤花園富達閣

青衣灝景灣1座

元朗新時代廣場6座

屯門兆康苑兆暉閣

牛池灣威豪花園3座

橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

大埔大埔頭華樂豪庭

鴨脷洲悅海華庭2座

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責任編輯：黃小冰