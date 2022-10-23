【強制檢測】66幢大廈納強檢 大埔華樂豪庭、將軍澳帝景灣及紅磡海逸豪園等上榜【附名單】
社會 22:12 2022/10/23
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月17日至10月23日期間，曾身處66個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月24日或10月25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 沙田水泉澳邨喜泉樓
- 天水圍天悅邨悅富樓
- 大埔逸雅苑逸欣閣
- 天水圍天盛苑盛志閣
- 元朗洪福邨洪歡樓
- 沙田愉翠苑愉庭閣
- 鴨脷洲海怡半島美暉閣
- 青衣青華苑華璇閣
- 上水寶石湖邨碧玉樓
- 薄扶林寶翠園1座
- 東涌富東邨東埔樓
- 油塘油翠苑沃美閣
- 沙田愉田苑愉逸閣
- 油塘油塘邨美塘樓
- 柴灣新翠花園4座
- 黃大仙翠竹花園3座
- 大角咀柏景灣9座
- 灣仔鳳凰閣5座
- 牛頭角淘大花園O座
- 馬鞍山迎海．星灣20座
- 筲箕灣明華大廈C座
- 屯門富泰邨君泰樓
- 紅磡海逸豪園12A座
- 牛頭角定業街36號定業大廈
- 元朗朗晴居1座
- 粉嶺碧湖花園1座
- 沙田愉田苑愉和閣
- 橫頭磡富強苑富康閣
- 沙田銀禧花園8座
- 天水圍嘉湖山莊景湖居9座
- 青衣宏福花園4座
- 荃灣萬景峯2座
- 筲箕灣愛蝶灣7座
- 馬鞍山錦英苑錦順閣
- 將軍澳茵怡花園5座
- 大圍金獅花園金富閣
- 上環文咸西街24號南北行大廈
- 沙田玖瓏山天瓏閣1座
- 灣仔廣生行大廈D座
- 元朗朗晴居5座
- 大埔海寶花園A座
- 牛頭角利基大廈A座
- 觀塘康寧道55號康寧閣
- 元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍
- 沙田富豪花園富儷閣
- 將軍澳帝景灣6座
- 土瓜灣帝庭豪園2座
- 粉嶺碧湖花園2座
- 半山區羅便臣道83號輝鴻閣
- 觀塘裕民中心2座
- 鰂魚涌康山花園10座
- 鰂魚涌康山花園9座
- 北角英皇道125-133號月明樓
- 屯門兆康苑兆寧閣
- 大角咀浪澄灣7座
- 屯門兆康苑兆平閣
- 堅尼地城加惠臺2座
- 北角富澤花園富達閣
- 青衣灝景灣1座
- 元朗新時代廣場6座
- 屯門兆康苑兆暉閣
- 牛池灣威豪花園3座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏基樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 大埔大埔頭華樂豪庭
- 鴨脷洲悅海華庭2座
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責任編輯：黃小冰