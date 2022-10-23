  • 25°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 00:14
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】66幢大廈納強檢　大角咀柏景灣、馬鞍山迎海．星灣、將軍澳帝景灣及紅磡海逸豪園等上榜【附名單】

社會 22:12 2022/10/23

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於10月17日至10月23日期間，曾身處66個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在10月24日或10月25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 沙田水泉澳邨喜泉樓
  • 天水圍天悅邨悅富樓
  • 大埔逸雅苑逸欣閣
  • 天水圍天盛苑盛志閣
  • 元朗洪福邨洪歡樓
  • 沙田愉翠苑愉庭閣
  • 鴨脷洲海怡半島美暉閣
  • 青衣青華苑華璇閣
  • 上水寶石湖邨碧玉樓
  • 薄扶林寶翠園1座
  • 東涌富東邨東埔樓
  • 油塘油翠苑沃美閣
  • 沙田愉田苑愉逸閣
  • 油塘油塘邨美塘樓
  • 柴灣新翠花園4座
  • 黃大仙翠竹花園3座
  • 大角咀柏景灣9座
  • 灣仔鳳凰閣5座
  • 牛頭角淘大花園O座
  • 馬鞍山迎海．星灣20座
  • 筲箕灣明華大廈C座
  • 屯門富泰邨君泰樓
  • 紅磡海逸豪園12A座
  • 牛頭角定業街36號定業大廈
  • 元朗朗晴居1座
  • 粉嶺碧湖花園1座
  • 沙田愉田苑愉和閣
  • 橫頭磡富強苑富康閣
  • 沙田銀禧花園8座
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居9座
  • 青衣宏福花園4座
  • 荃灣萬景峯2座
  • 筲箕灣愛蝶灣7座
  • 馬鞍山錦英苑錦順閣
  • 將軍澳茵怡花園5座
  • 大圍金獅花園金富閣
  • 上環文咸西街24號南北行大廈
  • 沙田玖瓏山天瓏閣1座
  • 灣仔廣生行大廈D座
  • 元朗朗晴居5座
  • 大埔海寶花園A座
  • 牛頭角利基大廈A座
  • 觀塘康寧道55號康寧閣
  • 元朗教育路150號元朗警察已婚宿舍
  • 沙田富豪花園富儷閣
  • 將軍澳帝景灣6座
  • 土瓜灣帝庭豪園2座
  • 粉嶺碧湖花園2座
  • 半山區羅便臣道83號輝鴻閣
  • 觀塘裕民中心2座
  • 鰂魚涌康山花園10座
  • 鰂魚涌康山花園9座
  • 北角英皇道125-133號月明樓
  • 屯門兆康苑兆寧閣
  • 大角咀浪澄灣7座
  • 屯門兆康苑兆平閣
  • 堅尼地城加惠臺2座
  • 北角富澤花園富達閣
  • 青衣灝景灣1座
  • 元朗新時代廣場6座
  • 屯門兆康苑兆暉閣
  • 牛池灣威豪花園3座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 大埔大埔頭華樂豪庭
  • 鴨脷洲悅海華庭2座

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰

相關文章

【施政報告】教師操守指引料年底出爐將劃「紅線」　學界料有助避免踩界
19:05 2022/10/23
【施政報告】教師操守指引料年底出爐將劃「紅線」　學界料有助避免踩界
【基層醫療】議員倡訂登記家庭醫生KPI　康健中心營運者冀港府助採購服務
19:15 2022/10/23
【基層醫療】議員倡訂登記家庭醫生KPI　康健中心營運者冀港府助採購服務
【工作意外】灣仔一名保安員巡邏期間墮樓亡　勞工處指正全速調查
21:54 2022/10/23
【工作意外】灣仔一名保安員巡邏期間墮樓亡　勞工處指正全速調查

你可能感興趣

【施政報告】教師操守指引料年底出爐將劃「紅線」　學界料有助避免踩界
19:05 2022/10/23
【施政報告】教師操守指引料年底出爐將劃「紅線」　學界料有助避免踩界
【基層醫療】議員倡訂登記家庭醫生KPI　康健中心營運者冀港府助採購服務
19:15 2022/10/23
【基層醫療】議員倡訂登記家庭醫生KPI　康健中心營運者冀港府助採購服務
【工作意外】灣仔一名保安員巡邏期間墮樓亡　勞工處指正全速調查
21:54 2022/10/23
【工作意外】灣仔一名保安員巡邏期間墮樓亡　勞工處指正全速調查
疫情 強制檢測

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【交通意外】 新娘潭路現致命車禍　警方呼籲市民提供資料
20:44 2022/10/23
【交通意外】 新娘潭路現致命車禍　警方呼籲市民提供資料
【前世記憶】5歲兒堅稱前世是被燒死女人　媽媽聽細節毛骨悚然決追尋真相
18:37 2022/10/21
【前世記憶】5歲兒堅稱前世是被燒死女人　媽媽聽細節毛骨悚然決追尋真相
【丈夫出軌】與小三幽會車cam錄下親密聲音　人夫上庭辯稱︰我們在吃麵
16:13 2022/10/22
【丈夫出軌】與小三幽會車cam錄下親密聲音　人夫上庭辯稱︰我們在吃麵