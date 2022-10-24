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【香港小姐2022】林俊賢被指當年不理8歲林鈺洧　直指前妻說法與事實不符

娛樂 10:02 2022/10/24

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藝人林俊賢的女兒林鈺洧（Denice）成為今屆的香港小姐冠軍後，連帶二人的相關傳言也備受關注。

Denice是林俊賢與第一任妻子Jasmine所生，不過在Denice在1歲多時，因為父母離婚，於是隨母親生活，自此與爸爸失聯。直到大約10年前，林俊賢在Facebook尋女，才最終父女重逢。

近日，Jasmine接受傳媒訪問，大爆曾向前夫林俊賢提出共同撫養當時8歲的囡囡Denise，不過對方答應後卻「反口」兼且失蹤，到底實情如何呢？

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林俊賢否認指控

被前妻爆料的林俊賢，接受傳媒訪問時指對當時的見面、所談的話題十分深刻，更揚言：「有些事，她知我知天知地知就可以了！」，直指前妻的說法不符合事實。

另外，他更指自己當年並不是無音信全無，否認被指失蹤的說法。

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父女感情不錯

因林俊賢經長內地香港兩邊工作，二人見面時間亦不算多。二人中間有十多年沒有聯絡，林俊賢自言十分遺憾，但現在幸好父女感情不錯，又表示不需要特別找時間陪女兒，有時間就會見面聯絡感情。

力撐女兒

不過自參選後Denice曾在節目公開性史一事亦被舊時重提，更封其為「性女港姐」，引起廣泛討論，對於此事，林俊賢曾表示為女兒要面對輿論壓力感心痛，他再指認為女兒的言論沒有攻擊的成份，因為當日節目的話題是圍繞那個主題，加上當時的身份並不是港姐，所以並沒有大問題。

他又指Denice現時成為香港小姐身份也不同，說話會有分寸，應該知道什麼能說，所以不擔心她。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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