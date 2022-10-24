【天文現象】血月月全食暨月掩天王星下月8日同時發生　香港多區均可觀賞

▲ (太空館圖片)

今次「血月」月全食將於香港時間2022年11月8日傍晚5時37分起可開始，而「血月」的奇景將持續近1個半小時，月亮於傍晚6時16分完全進入地球本影，而下一次香港可觀測到的月全食，將於2025年9月7日再發生。

太空館表示，在11月8日，香港上空將會出現一次月全食，接近食甚時，月球會呈現銅紅色。全港多區都可以觀賞得到。在月食發生的同時，還會發生另一個天文現象「月掩天王星」。月全食和月掩天王星兩個獨立的天象同時出現非常罕見。如果這次錯過了，在香港未來數千年都不會出現相同情況。

館方又指，當天月球於下午5時37分東升，其時月食已經開始。晚上6時16分，月球完全進入地球本影，歷時約1小時26分鐘的月全食揭開序幕。隨後的月偏食則會於8時49分完結。下一次在香港可見的月全食將發生在2025年9月8日。

「血月」月全食期間還會發生「月掩天王星」現象，平時要在月亮旁邊看到較暗淡的天王星並不容易，而在「血月」月全食發生時，月亮的亮度會大為減少，就可以利用望遠鏡看到月亮和天王星同時出現，而今次的月全食和「月掩天王星」一同發生，到時血月將會掩蓋天王星。

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責任編輯：余思嵐