【季前賽劇透】第2集劇情預告　卓立鋒率翰林隊向阿孝下戰書【多圖】

▲ 《季前賽》

ViuTV劇集《季前賽》由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿及梁業主演，第1集劇情講到在喪波連哄帶騙下，高家孝、關浩德、張智良終於踏上賽場，迎接這場改變人生的比賽…

第2集（25/10）



阿孝、阿良與阿德三人組成的球隊，與翰林大學隊正面交鋒，氣氛熾熱，引來觀眾圍觀。

被多番挑釁和侮辱下，阿孝發揮超水準，與阿德和阿良合力奮戰，撃敗了翰林大學隊。

意想不到的是，他們的比賽被圍觀網友拍下，一夜間傳遍整個網絡！

影片中，阿孝穿著快餐店制服打波，不但被上司九姐責難，更引來狂蜂浪蝶，神祕痴女河馬（葛綽瑤飾）突然殺出，纏住阿孝。

球場上的正面衝撞令阿良重拾久違的熱情，令凡事轉彎抹角的他終於鼓起勇氣，向妻子坦白講出想法。

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另一邊廂，阿德沉醉在勝利之中忘了公事，訛稱到街場打波目的是推廣自家品牌。

結果，阿德被親姊（李敏飾）要求必須證明宣傳計劃有效，否則將會被送到英國讀書。

未幾，翰林籃球隊再次踩場！這次，翰林隊隊容全然不同，領軍的隊長卓立鋒（陳卓賢飾）不但要為翰林掙回面子，更重要的是，他盯上了阿孝…

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