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【外傭生日】工人姐姐生日老公贈千元鑽石耳環　港妻呷醋：結婚紀念無送禮物

親子 10:03 2022/10/24

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有港妻呻醋，工人姐姐生日，老公贈千元鑽石耳環。

外傭打理家頭細務，若工作表現不錯，在生日或節慶，僱主加以獎勵也是應該。然而，有港妻在網上討論區發文呻，老公在結婚紀念日毫無表示，卻在工人姐姐生日送了一對價值千元的鑽石耳環，更認為對方打工多年，貴少少也無所謂。

有港妻在「香港討論區」以「工人姐姐生日，老公送咁貴嘅禮物畀佢」為題發文，她表示，工人姐姐早前生日，以往都會一家人一起慶祝，買蛋糕和封$100生日利是。

最新影片：

沒想到，今年老公竟親自購買了一對鑽石耳環，價值逾千元。而更重要的是，上次結婚紀念日，老公都沒有送禮物，現在卻送貴價禮物給工人姐姐。

我有問老公做咩送咁貴，佢話話晒工人姐姐都做咗咁多年，貴少少有咩所謂！咁做咩又唔送禮物畀我！

帖文引來不少網民熱論，有網民認為，送鑽石耳環不是問題，但丈夫應該跟太太商量一下，現在太太被蒙在鼓裡，很難沒有疑心；有人甚至質疑，是否工人姐姐夜晚有「服侍」事主老公。

有網民則笑言，「你的樣貌如何，你的日子也必如何」，事主後來回應網民指，工人姐姐身材不錯，而且不時穿著貼身衣服；她又問網民，是否應該更換工人姐姐。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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