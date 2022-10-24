【食用安全】1款印尼即食麵被泰國驗出一級致癌物　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險

印尼麵物深受民眾歡迎，Mie Sedaap的辣雞風味泡麵近日被檢出農藥（環氧乙烷）超標，被泰國、新加坡食藥部門下架召回。

據泰媒《The Thaiger》報導，泰國食品藥物管理局（FDA）全面召回Mie Sedaap辣雞風味泡麵，因由印尼工廠生產的2批樣品檢出環氧乙烷，這些受污染的產品被運往泰國、新加坡等國。

泰國下架召回的2批麵，分別是去年11月25日、12月7日生產，保存期限一年。報導呼籲有購買Mie Sedaap辣雞風味泡麵的民眾，仔細檢查生產日期，以免吃下有問題的產品。

早前，新加坡食品局篩檢4款Mie Sedaap品牌麵後，進行下架召回，因為其中檢出了環氧乙烷，正是此舉引起泰國食品藥物管理局注意，決定進一步調查。

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕曾指出，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

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責任編輯：羅嘉欣