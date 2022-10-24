【缺德父母】家長懶理1歲兒著鞋踩診所梳化　港媽無奈自行消毒︰鞋底好污糟

▲ 有家長只顧講電話，懶理1歲兒著鞋踩診所梳化。

出街最怕遇上無公德心的人，有時勸喻對方反換來一肚氣。有港媽在社交媒體投稿稱，一次帶兒子去診所看醫生，遇到有幼兒著鞋踩梳化，而其母只顧講電話。她無奈下自行消毒梳化，狠批鞋底污糟，不解家長為何缺乏公德心。

家長只顧講電話

一名育有兩歲兒子的港媽向facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表示兒子身體不適，帶他到兒科診所看醫生。當時診所內有一位姑娘，另有一位媽媽及一對子女連同兩名外傭。男童目測約1、2歲，女童4、5歲左右。他們分別由一位工人姐姐照顧，媽媽則站起來講電話。港媽指女童較乖，與同工人姐姐揀書睇，但男童的表現卻不理想︰

男孩子拖住工人姐姐，著住對鞋企喺沙發，再由沙發頭跑到沙發尾。

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無奈消毒梳化

港媽眼見男童著鞋狂踩「L」形梳化感到無奈，只因「鞋底好污糟」。男童的媽媽看到兒子的行為，卻沒有阻止。為了讓生病的兒子可以坐下休息，港媽問診所姑娘取紙巾及消毒火酒抹梳化，可是因沒火酒，姑娘只給她滴露。她抹梳化的舉動引起男童媽媽的注意，對方才示意工人姐姐不要讓兒子踩梳化。

此舉令男童又喊又扭計，她表示男童媽媽看了她一眼，形容「感覺好嫌棄咁」。最後她提醒家長將心比己︰

就算唔係疫情緣故，其實鞋底都真係好污糟，可唔可以在公共場所有返啲公德心？

網民斥無公德心

網民直斥男童媽媽管教不善，留言「公德心&同理心已經冇晒」、「要企唔好著鞋」、「至憎啲家長俾細路著鞋踩上座椅」、「自私同冇家教」。點擊睇更多網民意見︰

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文章獲「生仔要考牌系列」授權刊登。

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責任編輯︰王明芳