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【打卡好去處】港鐵大型壁畫走廊逾200米壁畫　有獎遊戲免費贏尖沙咀五星級酒店自助餐

社會 10:44 2022/10/24

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(mtr fb)

港鐵尖東站同尖沙嘴站之間嘅行人隧道噚日變身壁畫走廊，展示咗17個尖沙嘴地標，為超過200米長嘅通道增添趣味。壁畫由本地資深插畫及平面設計師鄭琪琪創作，以紅、黃、綠區3種顏色同埋各地標為主要創作元素，包括天星碼頭、星光大道、鐘樓、文化中心、科學館、太空館、海港城等。

港鐵推出壓軸有獎遊戲，得獎者可免費贏得尖沙咀五星級酒店的禮品卡或自助餐禮券。明天及周三下午1時到港鐵官方IG帳號（@mtrhk），只要成功過兩關問答遊戲，就有機會贏走獎品。

獎品

  • 頭獎 (１名)：尖沙咀五星級酒店禮品卡（價值HK$5,000）
  • 優異獎 (５名)：尖沙咀五星級酒店 自助餐禮券兩張（共值約HK$7,000）

結果公布

  • 得獎結果*將於11月中於港鐵官方IG帳號（@mtrhk）公布，得獎者將會由專人聯絡。

*港鐵保留一切最終決定權。

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責任編輯：余思嵐

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