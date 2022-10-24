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【網絡熱話】躁男跳上Type R車頂起腳狂踩　尖沙咀街頭怒吼：扮富貴

健康 10:53 2022/10/24

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躁男跳上Type R車頂起腳狂踩。

最近網上瘋傳一段影片，顯示一名男子跳上停泊在尖沙咀街頭的一輛黑色私家車車頂上，大力跺腳並跳起，期間多次傳出「呯」、「呯」的聲響，男子更大叫：「扮富貴！」其後男子從車頂下，並脫下外套走入餐廳，引起途人側目。

最新影片：

相關約40秒的影片在昨日（23日）於Facebook流傳，影片由數個片段串連而成，只見一名身穿黑外套白衣、沒有戴口罩的男子，在一輛停泊於尖沙咀加連威老道的黑色本田Type R私家車車頂上，來回走動並跺腳跳起：

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男子在踐踏車輛期間，目睹途人的注視，隨即語帶挑釁般回應：「你咪笑囉，X你XX。」隨後男子再用雙腳大力踩車頂，並發出怒吼：「扮富貴？扮富貴？啊！」之後男子離開車輛，脫下外套並補腳踢向車身，繼而走入附近餐廳。點擊睇網民留言：

    點擊圖片放大
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TOPick接獲警方回覆查詢表示，上周六（22日）晚上約9時41分接報，在尖沙咀加連威老道16號對開有私家車，懷疑被身上有酒氣的男子損毀。第一輛車的車頂、車頭冚及車門有損毀情形；第二輛車的車頭冚及車頭亦有損毀。目前案件列作「刑事毀壞」處理，交由油尖警區刑事調查隊第８隊跟進，暫未有人被拘捕。

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責任編輯：羅嘉欣

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