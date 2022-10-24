【下流上車族】羅毓儀帶男友直闖「香閨」　拍拖3年高調放閃曾爆分手疑雲

現年26歲的羅毓儀（Yuki）因為擁有一副童顏，外表仍然個中學生，她在TVB台慶劇《下流上車族》飾演18歲的車蔓蔓，常在劇集中演「細妹」、學生角色。

現實中，可愛兼是才女、工商管理系一級榮譽畢業的Yuki，被不少網民視為擁完美package的女神，其感情生活當然亦受關注！

Yuki實則與圈外男友Mike交往3年，二人一同經營YouTube頻道，又組成業餘樂隊MochiIce公開表演，是令人羨慕的一對！

【下流上車族】羅毓儀實際比郭柏妍年長 Yuki多才多藝懂日語會彈結他【多圖】

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情侶檔拍YouTube

Yuki與男友Mike一同在YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」拍片，訂閱人數也已超過1萬人。

最新一段影片更是到《下流上車族》拍攝場地探班，羅毓儀更興奮開門迎接前來電視城的男友。

除拍攝「車家」屋內每個角落，Mike又會與Yuki自拍、訪問劇中其他藝員，Yuki更表示因為拍這一段探班片而犧牲食飯時間，Mike感到肉痛。

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共同興趣

Yuki是Cosplay愛好者，Mike也有共同嗜好，二人會一同在動漫節中扮成動漫角色現身，二人早前曾扮《鬼滅之刃》角色造型。

她亦有組成業餘樂隊MochiIce公開表演，她擔任結他手，男友則為鼓手，與男友常以情侶檔演出，在行內被視為金童玉女。

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高調放閃

Yuki與男友在外型上有差距，男方被指「襯唔起」女神，Yuki就曾公開大派「定心丸」，曾冧爆大讚男友「超級靚仔有型有才華又可愛」，十分甜蜜。



在Mike的IG內，就有不少與Yuki的合照，男友又要成為貼身攝影師為Yuki拍照。他曾為Yuki送上一隻大公仔作生日禮物。

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曾出現感情危機？

Yuki曾在今年3月31日公開分手消息，「我同我男朋友尋晚正式分手，多謝呢幾日朋友們嘅安慰，大家放心我Handle到。」Yuki後來回覆傳媒時指只係借愚人節與大家開玩笑。

Mike在日前貼出與Yuki的合照時也有重提：「我平時去食完好野真係會帶Yuki去食架~

例如呢個刨冰 巧巧食！我無蝦Yuki架仲有 我地無分手 多謝大家」。