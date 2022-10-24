【開心無敵獎門人】錢嘉樂大女玩急口令要靠拼音　教女抄中文功課曾被湯盈盈投訴

TVB遊戲節目《開心無敵獎門人》，在昨晚（23日）播出一集的結尾現彩蛋，「獎老」錢嘉樂的長女錢凱晴（Alyssa）前來探班，順道參加現場觀眾急口令環節，不過就讀國際學校的Alyssa中文極不流利，更需要靠手寫拼音的「貓紙」才能讀完整個急口令。

主持們加許Alyssa的努力，但有網民則認為身為香港人的錢嘉樂與湯盈盈應該加強訓練女兒的廣東話能力，又重提錢嘉樂教女兒抄功課的往績。

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錢嘉樂女兒玩遊戲

在昨晚（10月23日）播出的《開心無敵獎門人》尾段，主持們邀請現場的小朋友上台玩急口令贏獎品，剛好錢嘉樂的太太湯盈盈帶同一對女兒，長女Alyssa和幼女錢凱琪（Kassidy）前來探班，有所準備的Alyssa上台參加遊戲。

但就讀國際學校的Alyssa中文能力欠佳，講出急口令時明顯有口音而且極為不暢順，但最後都能順利完成。

主持事後大讚Alyssa，指她非常值得加許，全因不諳中文的她做足功課，抄寫了一張拼音筆記來做準備。

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寵女爸爸教抄功課

有網民力讚Alyssa的努力，亦有網民認為身為香港人、土生土長，理應要識講廣東話。

早於兩年前湯盈盈曾講過，當時受到疫情影響，兩女停課在家，要靠家長親自督促功課進度。

中文程度有限的湯盈盈本來把中文功課的部份交由錢嘉樂負責，本來不以為而，但慢慢發現父女的功課環節時間短，很快就能完成所有功課，逼問下才發現錢嘉樂會直接把答案給女兒抄，令湯盈盈非常生氣，於是「DQ」錢嘉樂，改聘家教解決問題。

具語言天份

湯盈盈的兩個女兒就讀國際學校，溝通都以英語為主，盈盈曾於訪問中透露，女兒的中文程度是「識聽唔識講」，希望錢嘉樂多教兩位女兒講中文，但卻反被女兒教到普通話，看來兩位女兒頗有教導人的天份，湯盈盈有時也會向女兒「偷師」。

而錢嘉樂亦曾在訪問中提及，他們家的親子活動，其中一項是「講英文」，自認英文水平不足的錢嘉樂，在家要靠女兒教英文，更會被糾正懶音：「有時在家中好像局外人，全屋都講英文，連與外傭溝通也要思考如何表達，更要用上身體語言。但好事來的，或多或少都有進步，與女兒親子關係都變好。」

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