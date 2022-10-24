【MIRROR演唱會】受傷舞者Zisac重踏紅館工作　盼與其他舞者齊走出陰霾

▲ 要克強陰影並不少易事。

MIRROR演唱會事故快將3個月，重傷舞者李啟言（阿Mo）依然留醫，全城為他集氣送祝福。阿Mo外，在MIRROR演唱會第一位受傷舞者，綵排時跌落台底的Zisac同樣復工。

事隔三個月，他為草蜢演唱會重返紅館舞台再次投入工作，雖然身體的傷患康復，不過心靈創傷並需要時間慢慢痊癒。

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重踏紅館工作 勾起情緒

Zisac 先在社交平台的限時動態上載紅館的外圍照，並留言︰「都係要面對。」

當Zisac經過紅館那條長長的後台走廊時，即勾起不少難過的畫面，對於再次身處這條走廊，的確需要無比的勇氣︰「走過呢一條走廊，當日所有畫面依然歷歷在目，每一位手足情緒，憤怒、傷心、悲痛、震驚、無助，都不是筆墨可以形容，身體傷害可以康復，但係其他野嘢，我行過呢條路一次我就知道，我一世都會記得。」

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希望其他舞者能一同克服陰影

最後，他再指自己並非賣慘，而是希望說給大家知定必能克服陰影︰「不單止我，我會盡我能力帶埋其他人一齊克服佢！」

其實 Zisac每日回到紅館綵排，除記舞步、留意機關位，亦需要有很大的勇氣，闖過心理關口，相信對他而言絕不是易事，希望其他經歷當晚事故的舞者，可早日走出陰霾，大家會為你們繼續打氣。

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