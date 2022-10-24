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【洗壞電腦】聽到爸爸說「電腦垃圾太多」　2歲女幫忙水洗萬元MacBook報銷

育兒經 12:44 2022/10/24

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2歲女用水清洗MacBook，最終報銷。

年幼的小朋友有時想幫父母的忙，但用錯方式令人哭笑不得。近日內地有2歲女童聽到爸爸說「電腦垃圾太多」需要洗機，於是趁大人不注意時，把MacBook拿到浴室，認真地用沐浴露清洗，最終價值萬元的手提電腦報銷。

山東一對王姓夫婦育有兩名女兒，近日媽媽發現2歲細女獨自在浴室裡，於是便前往查看，沒想到，竟看到丈夫的MacBook被放在臉盆內，女兒更打開花灑放水，雙手擠了沐浴露，準備清洗手提電腦。

最新影片：

媽媽哭笑不得，事後雖急忙搶救，把電腦擦乾，但電腦已「壽終正寢」。事後詢問女兒才知道，原來是爸爸某日吃早餐時，曾說過「電腦裡垃圾太多」，要找時間清洗，女兒聽後決定代勞，才弄出這件笑話。媽媽無奈笑說，

會幫爸爸幹活了！

    點擊圖片放大
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苦主爸爸回家後，才知道自己的電腦被女兒洗壞，他表示，這部MacBook是3年前以9000多元人民幣（約9700港元）購入，目前仍無法開機。網民紛紛笑言，女兒太懂事，「這樣的女兒，打也捨不得打」、「因為是蘋果，所以女兒要洗」、「孩子可用心了」。

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責任編輯：王明芳

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