【癌症殺手】兩愛女同患食道癌5年內先後病逝　慈母吶喊：天天思念她們

▲ 面對兩愛女俱患食道癌5年內先後病逝，慈母感到十分傷心。

天下父母最傷心難過的是莫過於白頭人送黑頭人！新加坡便有一名母親於短短5年間先後痛失2名愛女，她們因患上食道癌先後去逝，終年時年僅37歲及34歲。儘管愛女已離開人世，但她們的母親卻表示自己沒有一天不想念她們，並指2名女兒自小因患罕見貧血症早早便與病魔糾纏，未想到成年後再遇癌魔時終不敵並撒手人寰，慨嘆天意弄人。

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綜合當地傳媒報道，離世的姐姐及妹妹分別叫慧琳及佩琳，俱品學兼優，大女兒邱慧琳是一名碩士，曾到新西蘭深造；小女兒佩琳則在理工學院畢業後，遠赴澳洲唸書。64歲的媽媽胡妙嫻回憶2名愛女的患病經歷時，仍是一面心酸，指大女兒8歲時被診斷患上罕見遺傳性疾病「凡科尼貧血症」（Fanconi Anaemia），原被判活不過18歲，惟憑著自身的堅強樂觀，多活了近20年。但其後她患上食道癌和淋巴癌，最終不敵病魔，於2015年6月離世，終年37歲。

▲ 兩姐妹俱品學兼優，終年僅30多歲。

至於小女兒佩琳，胡妙嫻表示，大女兒確認有罕見貧血症時她正懷著小女兒，為此做了檢測，但並沒發現異樣。不過，佩琳5歲時手腳內側卻開始出現淤青，證實了同樣患有貧血症。她續指，小女兒患病不到一年，情況便急劇惡化，病情比姐姐更嚴重，不但會突然流下血淚，更急需移植骨髓。慶幸，最終小一歲的弟弟成功配對，手術非常成功，佩琳長大後也和姐姐一樣讀到碩士，患癌前都很健康；而她讀完書後，便在澳洲成家立業。

佩琳3年前才在澳洲結婚，還沒來得及生兒育女就走了。

▲ 胡妙嫻短短5年間先後痛失2名愛女。

面對2名愛女的離世，胡妙嫻指自己現在仍然難以接受，回顧過去的點點滴滴，指大的（女兒）像她最好的朋友，無所不談。小的（女兒）是3個孩子裡面最調皮的，整天嘰嘰喳喳。作為母親的她訪問時更多次傷心落淚，並悲嘆道：

我和兒子天天都思念著她們。

食道癌症狀

食道癌為本港第10號癌症殺手。據衛生署的資料，食道癌的常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物，加劇到連流質食物也難以吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

嘔吐

胸骨後胸部中央部位不適

背部肩胛骨之間部位不適

營養不良

體重顯著下降

以下為高風險因素：

年齡增長

男性較多

吸煙

飲酒

超重和肥胖

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責任編輯：羅嘉欣