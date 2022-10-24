【下流上車族】與吳君如胞弟吳君祥秘婚11年　江美儀90年代和發哥合作勁有仙氣

▲ 江美儀經歷婚姻失敗，揚言不會再展開同居生活。

TVB台慶劇《下流上車族》以香港貼地題材打造，加上由林敏驄坐陣，注入不少搞笑元素，播出以來大受歡迎。與林敏驄合演夫妻的江美儀，在劇中飾演精打細算的師奶，讓大批媽媽級觀眾產生共鳴。

其中一幕更穿上低胸性感內衣配黑絲，繼2012年《名媛望族》後「黑絲儀」再次重現，即使相隔10年身材依舊fit爆零走樣，再度掀起網民熱論。

【下流上車族】江美儀黑絲再現超搶鏡 靠兩大重點保美好身段

性感黑絲逐格睇：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

秘婚11年後離婚

現年51歲的江美儀在劇中擁有美滿家庭，現實中的她感情路上卻並非平坦。

她與吳君如胞弟吳君祥相戀11年，一直以男女朋友相稱，可是她於2018年宣布和吳君祥其實已分手兩年，事後更被爆二人一直瞞婚，早於2006年在美國西雅圖秘密註冊結婚。

▲ 江美儀與吳君祥（右）秘婚11年。

【下流上車族】林穎彤被生父拋棄曾陪母行乞 Bella廿年後再與鮑起靜江美儀合作

剖白失婚之痛

去年，江美儀夥拍林盛斌擔任TVB節目《Mean Talk》主持，卻被反客為主，遭訪問嘉賓「豹哥」單立文重提婚變一事，向來性格硬朗的她情緒一度激動起來，崩潰落淚剖白失婚之痛。

同年，她接受黎芷珊主持的訪談節目《單對單》訪問時，透露離婚因為步伐不同：「他都好大壓力，因他是某某個仔、某某的細佬、同誰和誰的男友，他永遠沒一個好清晰的身份。可能好小（無傷大雅）的一句說話，我覺得他聽了覺得好似我們身份有距離。」

雖然，江美儀表示不排除再尋覓另一半，但就不會再同居。

最新影片推介：關楓馨專訪

勇奪「最佳女配角」

江美儀大學畢業後曾任職秘書，因替老闆購買午餐獲星探發掘而入行做模特兒。當中在1992年，她與周潤發拍攝洗頭水廣告而廣為人認識，當年只有20歲的她仙氣爆棚。

之後，她在1997年轉戰電視圈加入亞視，首部參演劑集為鄭則士主演的《肥貓正傳》，其後獲邀拍攝多部劇集及節目主持。

直到2009年，江美儀離巢轉投TVB，繼田蕊妮及李綺雯後第3位在千禧年代由亞視轉投無綫的女藝人。於2010年至2013年連續4年在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名「最佳女配角」，終在2013年憑《衝上雲霄II》飾演的方芮嘉（Head姐）勇奪獎項。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R