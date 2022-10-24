  • 26°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 12:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【早餐優惠】光顧譚仔三哥指定分店送「早餐減$3券」　派發期由即日起至月底

社會 11:44 2022/10/24

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

光顧譚仔三哥指定分店送「早餐減$3券」，派發期由即日起至月底。（譚仔三哥提供）

為慶祝全新三哥早餐推出，於指定早餐分店全日任何消費即獲贈「早餐減$3券」：惠顧任何一款「三哥晨早悠悠嘆早餐」即減$3。

派發日期：2022年10月24日至10月31日

優惠券使用期：2022年10月25日至11月13日

    點擊圖片放大
    +4
    +3


三哥供應早餐分店數目有18間（供應時間：每日早上7：45至早上10：59）

新界區：元朗西菁街、天水圍T Town、天水圍天瑞商場、粉嶺中心、葵涌大窩口商場、石籬商場、大圍顯徑商場、將軍澳都會駅 （只限周未及公眾假期）

九龍區：九龍塘又一城、九龍灣得寶商場、觀塘電訊一代廣場、藍田德田廣場、深水埗白田商場、深水埗南昌薈、新蒲崗康強街

香港區：中環威靈頓街、上環338 Apartment、柴灣新翠商場

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【飲食速遞】莆田餐廳首推跳跳魚菜式　必試鮮甜豆腐魚湯+香酥椒鹽跳跳魚
12:11 2022/10/17
【飲食速遞】莆田餐廳首推跳跳魚菜式　必試鮮甜豆腐魚湯+香酥椒鹽跳跳魚
【新品速報】綠茶品牌xPAUL & JOE推新口味茶飲　買4枝換隔離乳
16:36 2022/10/19
【新品速報】綠茶品牌xPAUL & JOE推新口味茶飲　買4枝換隔離乳
【500元時薪筍工】11月200間茶餐廳免費飲港式奶茶　聘本地導遊帶團學沖奶茶　
18:44 2022/10/20
【500元時薪筍工】11月200間茶餐廳免費飲港式奶茶　聘本地導遊帶團學沖奶茶　

你可能感興趣

【飲食速遞】莆田餐廳首推跳跳魚菜式　必試鮮甜豆腐魚湯+香酥椒鹽跳跳魚
12:11 2022/10/17
【飲食速遞】莆田餐廳首推跳跳魚菜式　必試鮮甜豆腐魚湯+香酥椒鹽跳跳魚
【新品速報】綠茶品牌xPAUL & JOE推新口味茶飲　買4枝換隔離乳
16:36 2022/10/19
【新品速報】綠茶品牌xPAUL & JOE推新口味茶飲　買4枝換隔離乳
【500元時薪筍工】11月200間茶餐廳免費飲港式奶茶　聘本地導遊帶團學沖奶茶　
18:44 2022/10/20
【500元時薪筍工】11月200間茶餐廳免費飲港式奶茶　聘本地導遊帶團學沖奶茶　
餐廳情報 著數優惠 美食 新界 九龍 早餐 大窩口 南昌 中環 粉嶺中心

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【交通意外】 新娘潭路現致命車禍　警方呼籲市民提供資料
20:44 2022/10/23
【交通意外】 新娘潭路現致命車禍　警方呼籲市民提供資料
【移民英國】新手港爸發勸世文指英國窮人多　認清3大移英事實︰難搵食又無朋友
16:07 2022/10/23
【移民英國】新手港爸發勸世文指英國窮人多　認清3大移英事實︰難搵食又無朋友
【安仔復出】4年前跟黃心穎保良騷拖手合唱　許志安不怕被翻黑歷史：過咗去就過去
11:11 2022/10/23
【安仔復出】4年前跟黃心穎保良騷拖手合唱　許志安不怕被翻黑歷史：過咗去就過去