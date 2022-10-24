【早餐優惠】光顧譚仔三哥指定分店送「早餐減$3券」　派發期由即日起至月底

▲ 光顧譚仔三哥指定分店送「早餐減$3券」，派發期由即日起至月底。（譚仔三哥提供）

為慶祝全新三哥早餐推出，於指定早餐分店全日任何消費即獲贈「早餐減$3券」：惠顧任何一款「三哥晨早悠悠嘆早餐」即減$3。

派發日期：2022年10月24日至10月31日

優惠券使用期：2022年10月25日至11月13日

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三哥供應早餐分店數目有18間（供應時間：每日早上7：45至早上10：59）



新界區：元朗西菁街、天水圍T Town、天水圍天瑞商場、粉嶺中心、葵涌大窩口商場、石籬商場、大圍顯徑商場、將軍澳都會駅 （只限周未及公眾假期）



九龍區：九龍塘又一城、九龍灣得寶商場、觀塘電訊一代廣場、藍田德田廣場、深水埗白田商場、深水埗南昌薈、新蒲崗康強街



香港區：中環威靈頓街、上環338 Apartment、柴灣新翠商場

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記者：陳麗娜