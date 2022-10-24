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【食用安全】25歲男為慳時間長期不吃早餐　腹痛難忍求醫揭患膽結石

健康 12:08 2022/10/24

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都市人生活忙碌，往往很容易忽視早餐的重要。內地一名男子因趕時間，早上為了節省時間，長期也不吃早餐，最後因腹痛難耐始揭已出現膽結石。

根據內媒報導，一名25歲男子因腹痛難耐而到醫院求醫，經診斷後確診其為膽總管結石、急性膽管炎和急性膽囊炎。醫生為他安排了「經內窺鏡毫逆行胰臟管造影術」（ERCP），15分鐘後便為他取出了一粒直徑5毫米的黑褐色結石。幸運地男子的膽道通暢後，膽囊炎也好轉，無需接受膽囊切除手術。

男子接受訪問時指，以前上學時也沒有吃早餐的習慣，有時甚至因為趕時間而忽略早餐。當習慣不吃早餐後身體也沒有不適，及當上班後由於經常捱夜，第二天早上起得晚，因擔心遲到，他為了節省時間索性就不吃早餐，晚上還經常食宵夜，長期飲食不規律，而引致膽結石。

消化內科主任張姮醫生表示，經常不吃早餐的人容易患膽結石。人體在晚上會分泌膽汁儲存在膽囊，當吃了早餐後，膽汁便會釋放，起到吐故納新的作用。如不吃早餐，膽汁會在膽囊裡越來越濃稠，易形成結石。部分膽囊結石患者會出現膽絞痛、上腹隱痛症狀，但也有很多患者沒有症狀，在體檢或手術時才能發現。另外，有的小結石可通過膽囊管進入膽總管內，如果不及時處理甚至會危及生命。

張醫生建議，要預防膽結石最重要的要做到三餐合理、規律地進食，特別是要有吃早餐的習慣。在膳食搭配上，多吃高纖維的食物和蔬菜水果。尤其是利膽通便的食物，如合桃、芝麻、金菇、海參等，少吃高膽固醇的食物，以及高蛋白、高脂肪、高熱量的飲食，忌暴飲暴食。此外，每天要堅持適當運動，維持適當體重。

而醫生提醒，有7大人士是需要多加留意。

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本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊接受TOPick訪問時表示，膽囊結石的情況其實很常見，每10人就有一名為患者。當中有分為大石和多發性的小石，而相中的就為多發性的小石。

不過兩者成因無異，主要都是由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致，這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，而越稠的膽汁就越容易導致生石。另外，食無定時有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生石。

他續指，9成患者沒有任何症狀，但當中有一成患者會出現上腹餐後痛（尤其是右邊）、吃肥油食物後腹瀉、小便茶色、面黃、肝功能不良、發燒等病徵。而患上膽結石後，結石阻塞就有機會導致不同併發症，當中包括細菌入血、膽囊炎、膽管炎、胰臟炎、肝炎等，當中膽管炎死亡率5至10%、胰臟炎死亡率約3至5%，所以嚴重有機會間接致死。

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責任編輯：羅嘉欣

 

 

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