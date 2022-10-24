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【新冠肺炎】近4成港人腸道微生態不健康增新冠感染風險　中大研發配方可減疫苗副作用及防感染

社會 11:49 2022/10/24

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近4成港人腸道微生態不健康增新冠感染風險，中大研發配方可減疫苗副作用及防感染。（陳靜儀攝）

本港近4成人腸道微生態不健康，或意味着新冠感染風險隨之增加。中大醫學院研究發現，由其研發的腸道微生態配方（SIM01）能減少長者及糖尿病患者等高危一族接種疫苗後常見的不良反應，首次服用的組別更可減少細菌和新冠肺炎等病毒的感染風險。 

中大醫學院院長陳家亮表示，早前中大研究團隊已發現新冠患者腸道都缺乏一系列益生菌，故不健康的腸道微生態與新冠併發症嚴重程度息息相關，是全球首個發現問題的團隊。他續指，近4成本港市民腸道微生態不健康情況已屆中等至嚴重程度：「佢哋新冠及其他細菌感染風險增加亦係事實。」 

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生指，為進一步了解SIM01對高危一族效用，團隊在去年至今年間共招募453位糖尿病患者及65歲或以上人士參與研究。結果顯示，服用SIM01的參加者在接種第2劑新冠疫苗1個月後，出現不良反應比率僅2.9%，遠較對照組的12.6%為低。而無論接種哪種疫苗，服用SIM01的參加者出現不良反應比率亦持續較對照組低。 

中大醫學院內科及藥物治療學系教授及香港微生物菌群創新中心總監黃秀娟解釋，服用SIM01後，腸道益菌將進入腸道微生態，並產生腸道有益代謝物。當代謝物進入血液循環，便可有效減少新冠及其他細菌和病毒感染風險。 

陳家亮稱，SIM01配方適用於任何人，不含西藥成份，惟因本港制度所限，本地科研成果不能用作藥物提供予市民，現時發布的成果僅可作為補充劑使用。他期望政府日後可就有關政策有所調節：「令本地醫藥嘅科研，可以用醫藥身份，惠及廣大市民。」 

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記者：黃穎津

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