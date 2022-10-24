【中大校徽】新校徽僅用1周　中大校網及FB突轉回舊校徽未交代原因

▲ 中大網站已轉回舊校徽。（網站截圖）

為迎接創校60周年，中文大學於本月17日推出新校徽，亦推出「簡化版」，惟新形象惹來風波，有多名中大校董質疑校方事前無諮詢，亦有不少校友批評不美觀。新校徽使用一星期，中大校網及社交平台帳號今早（24日）已轉回舊校徽。中大最新回覆時未有解釋突然換走新校徽的原因及所涉開支，僅稱校董會將於星期二（25日）討論有關校徽事宜。

中大推出新形象後，同時推出相關的資訊網站及短片作介紹，至今日中午12時，有關網站未有運作，點擊連結後會自動彈回中大網站主頁。

中大Facebook今早更換頭像後，隨即引來網民熱烈討論，有網民認為舊校徽更好，亦有網民批評校方「彈出彈入」，關注校方形象更新涉及款項：「之前嗰個版本成個新corporate identity使咗幾多錢？交代一下好喎。」、「唔知搞個branding，用咗幾多錢」、「雖然我是支持改返，但從一開始改校徵到現在又改回原形，只予人校方草率行事的不良印象。」

中大早前推出的新校徽，沿用金、紫色主調，但不再採用分割用色設計，校方稱可呼應「廣納不同智慧，文化共融之地」中大精神，以及令校徽中的「鳳」形態更清晰靈動；校方更推出「簡化版」校徽，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶，供包括社交平台在內的推廣傳播渠道、數碼平台等日常應用。

▲ 中大推出簡化版校徵，刪去下方「博文約禮」4字校訓絲帶。（中大網頁圖片）

不過新形象惹來批評，更有學生發起聯署反對校方改校徽，校長段崇智於19日回應稱會繼續聽取意見，投入充分的時間讓中大成員作更深入的了解，不會急切作出改動，又強調沒有捨棄或更改大學校訓，官方紋章亦沒有改變。

校方當時亦公布形象更新的時序，提到校方於2021年6月至12月進行探索，顧問團隊與超過2,200名教職員、學生、校友、校董會成員、全球學界合作夥伴及公眾人士進行對話，了解他們對中大形象的看法；由12月至今年6月，督導委員會考慮顧問公司所提供的建議，包括形象設計選項、標語及視覺設計，並於今年9月22日向大學校董會執行委員會匯報最終建議。時序表未有提到校何時就新校徽的具體設計作諮詢，詳情即看：【下一頁】

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴