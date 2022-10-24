【施政報告】三幹道三鐵路冀明年底公布走線及成本　運輸局：走線已考慮環境生態影響

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《施政報告》提出興建三條主要幹道及三條策略鐵路，運輸及物流局局長林世雄今日（24日）表示，會在今年底完成公眾諮詢，整合後將於明年底公布交通運輸藍圖，屆時將一併公布發展時間表、詳細走線及預計成本，訂立走線時亦會小心審視對周邊環境的影響。

林世雄接受電台訪問時指，研究走線首要審視對環境影響，其中「中鐵綫」主要是隧道形興建，對環境的影響較高架路少。至於沙田繞道，長約10公里或以上，這是超大規模的項目，當局不會低估工程的難度，亦會盡量將對環境的影響減至最低。

中鐵綫我們主要都是使用隧道，隧道對環境影響，一般來說比高架道路影響少很多。主要能夠將通風流的地方，放在對環境沒那麼敏感的地點。北都公路其實都是，因為去到這個地方，它其實有很多漁塘、濕地。在這方面我們花了很多功夫審視走線，我們比較幸運找到這個走線，應該可以第一做到運輸需求，第二亦可以兼顧對環境影響

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責任編輯：余思嵐