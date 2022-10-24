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【癌症殺手】營養師推介12種最強抗癌食物　每日1份堅果降大腸癌風險

食用安全 13:34 2022/10/24

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營養師推介12種抗癌食物。

癌症是本港頭號殺手，在2021年，超過1.5萬人死於癌症。均衡飲食是保持健康的重要因素，台灣有營養師介紹了12種防癌食物，包括西蘭花、堅果、橄欖油等等，有助減低患不同癌症的風險。

營養師程涵宇近日於Facebook專頁發文，列出12種防癌食物及建議食法：

1. 西蘭花

  • 減低大腸癌風險
  • 蘿蔔硫素是存在於十字花科蔬菜中的植物化素，有35 項研究分析發現，多吃十字花科蔬菜與降低大腸癌風險有關
  • 每周至少吃3至5次西蘭花，幫助腸道健康

2. 紅蘿蔔

  • 減低胃癌、前列腺癌、肺癌風險
  • 紅蘿蔔攝入量越高，患前列腺癌的機率降低18%
  • 多將紅蘿蔔加入菜中一起烹調，增加攝取率

3. 豆類

  • 減低大腸癌風險
  • 豆類含膳食纖維，每天至少吃一次豆類，幫助腸道健康

4. 莓果

  • 減低大腸癌、口腔癌、食道癌風險
  • 莓果含花青素，每天吃1至2份莓果類提升身體抗氧化能力

5. 堅果

  • 有研究發現經常吃堅果與降低大腸癌、胰臟癌和子宮內膜癌的風險有關
  • 建議一天吃一份堅果

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6. 橄欖油

  • 減低消化系統癌、乳癌
  • 有調查發現全球28個國家的癌症發病率中，橄欖油攝入量較高的地區大腸癌發病率降低
  • 可用於沙律，或烹調用油

7. 薑黃

  • 薑黃素抗發炎，可減低大腸癌風險
  • 每天可攝取1至3g薑黃粉

8. 柑橘類水果

  • 減低消化道癌、上呼吸道癌症、胰臟癌
  • 每周攝取至少3份柑橘類水果，可降低患胃癌風險28%

9. 亞麻籽

  • 減低乳癌、前列腺癌、大腸癌風險
  • 富含纖維和有益心臟健康的脂肪
  • 每天攝取10克

10. 番茄

  • 減低前列腺癌風險
  • 每天吃1個大番茄或20顆車厘茄

11. 大蒜

  • 減低胃癌、前列腺癌風險
  • 一項針對逾50萬人的研究發現，食用大量蔥屬蔬菜的人患胃癌的風險較低
  • 建議每天持2-5克（約一瓣）的新鮮大蒜

12. 魚

  • 減低大腸癌風險。
  • 一項針對逾47萬名成年人的研究發現，多吃魚會降低患結直腸癌的風險，而紅肉與加工肉類則會增加患結腸直腸癌的風險。
  • 建議挑選三文魚、鯖魚等含有豐富維他命D和Omega-3脂肪酸的魚類

營養師程涵宇。

內容獲授權轉載，原文刊登於Facebook專頁「程涵宇營養師」。

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責任編輯：羅嘉欣

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