【季前賽】姜濤撐本地原創tee品牌　衞衣胸前水墨蝴蝶圖案有喻意【內附多圖】

▲ 《季前賽》姜濤、193和肥仔等都會穿上本地原創Ginger Store的tee。

大家期待已久MIRROR「久休復出」的劇集，就一定是今晚作首播映的《季前賽》，這套由MIRROR、ERROR部分成員和不少新生代演員結集而成，一直都被視為今個夏季的皇牌節目，至於服裝方面，作為一套本土青春熱血劇集，當然會出現本土時裝品牌Ginger Store加持就最是合適不過， 一於大家互相支持﹗

在《季前賽》飾演高家孝的姜濤是一位內向青年，與好友豬潤（梁業飾）和弟弟老闆仔相依為命。在快餐店工作的他，偶然遇上昔日中學籃球隊隊友，他們現在已是大學校隊成員，阿孝抬不起頭。原來，阿孝曾在學界決賽中犯下關鍵錯誤，成為輸波罪人。某日，翰林大學籃球隊高調到街場踩場，球場佗地喪波（張繼聰飾）穿針引線，把阿孝、阿德、阿良3個不相識的人聚集起來對賽，迎接這場改變人生的比賽……

▲ 這一款衞衣現可供訂購。（圖片viu tv 提供）

而在劇中除了姜濤外，肥仔、193、岑迦其和Yoyo都有穿上來自本地tee品牌Ginger Store的出品，就以姜濤穿的一款灰色衞衣為例子，衫身前幅印上breakthrough，是來自紋身藝術家Jodic的手筆，她擅長水墨畫而筆觸濃淡相融，風格亦剛亦柔。

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至於衫背面繪有幼蝶破繭及手寫「破」字，前胸則是成蝶展翅和英文語句「Any breakdown is a breakthrough」。意謂破爛逆境或許只是破繭、突破的必經過程，沉著面對終會迎來展翅的一天，就正好代表著《季前賽》的一班演員和本地年青人的心態，在此不得不讚該劇的stylist找對了服裝。

記者：何偉雄