【海格逝世】《哈利波特》海格死因曝光　曾身體抱恙缺席活動

▲ 《哈利波特》海格6大死因曝光，曾身體抱恙缺席活動。

於經典作品《哈利波特》系列電影中飾演巨人「海格」而聞名的蘇格蘭男演員Robbie Coltrane，日前逝世，享年72歲；大批影迷及圈内人士紛紛在網上發文悼念。一星期後，英國媒體公開Robbie Coltrane死亡證明書，列出其6大死因。有些病症更持續已久，於本年初時就有徵兆。

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根據外國媒體於本月22日公開的死亡證明書，Robbie Coltrane死因共有6項，主要因多重器官衰竭，其餘還包括二型糖尿病、心臟傳導阻滯、肥胖；除了慢性疾病，還有敗血症、下呼吸道感染等。

報道指出，事實上Robbie Coltrane已受這些病症纏身多年，而Robbie Coltrane在今年初就有病情惡化徵兆，多次告訴身邊人「身體很痛」。本年6月，他也因嚴重健康問題缺席倫敦動漫展公開活動；僅短短4個月後便撒手人寰。而在去年正值《哈利波特》電影版上畫20周年，HBO GO推出特輯《哈利波特20周年：重返霍格華茲》，其中Robbie Coltrane的訪問片段，成為其生前最後訪問。

早年已需輪椅代步

身高185cm、體重逾250磅的Robbie Coltrane早年已承受頗嚴重的身體負擔。他曾出席環球影城Hagrid’s Magical Creatures Motorbike ride開幕儀式時，被傳媒拍下憔悴一面，不但滿頭白髮，而且還需要輪椅代步。據悉，Robbie Coltrane多年來一直受骨關節炎的折磨，一對膝蓋勞損並不斷惡化。他亦直認，自己每天都忍受著膝蓋痛的折磨，甚至其中一個膝蓋已經完全沒有軟骨，很需要一個新的膝蓋。

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9成二型糖尿病患者出現過重及肥胖情況

澳洲註冊營養師劉惠汶Vivien曾接受TOPick訪問，指出二型糖尿跟飲食及生活模式比較相關，主要成因是胰島素阻抗，由於糖份不能進入身體內的器官、肌肉或者肝臟等，令血糖水平偏高，繼而在尿液中排走糖份。

根據香港糖尿病聯會的資料顯示，每10個二型糖尿病患者中，有9個都出現過重及肥胖情況，出現糖胖症的現象，這類型的病人的併發症風險比較高，比起一般人的死亡風險亦高7倍。

二型糖尿病症狀及預防

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責任編輯：羅嘉欣