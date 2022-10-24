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【疫苗通行證】疫苗護照非鼓勵性手法或造成兩極化　議員倡當局檢討增加接種率實質作用

社會 12:49 2022/10/24

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(資料圖片)

立法會議員江玉歡表示，疫情三年，政府實施了疫苗通行證措施八個月，確實是時候檢討其對增加接種率的實質作用及對社會、市民的負面影響。

江玉歡昨天（23日）在社交平台引述文章，指加拿大政府鼓勵市民接種疫苗的兩大類方法，分別是鼓勵性（如奬金）和非鼓勵性（如疫苗護照）手法。文中提及按加拿大的經驗，並不能肯定非鼓勵性手法能大幅增加疫苗接種率，相反可能會帶來反效果，令市民抗拒接種。文章作者認為在行使任何非鼓勵性手法前必須用足夠時間試行一切其他方法，而政府亦必須認真了解不同年齡及群體抗拒接種疫苗的真正原因，否則祇會造成兩極化和政治化。

她又引述文章說到不能太高估某種方法對推高疫苗接種率的成效，亦不能低估某種方法對社會的負面影響，特別是將來有不斷的變種，可能會涉及不同的疫苗和加強劑。

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責任編輯：余思嵐

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