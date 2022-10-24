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【類鼻疽】基因分析顯示深水埗個案有相關性　何栢良倡將類鼻疽列法定呈報傳染病

社會 12:56 2022/10/24

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港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港今年共錄得31宗人類感染類鼻疽個案，大部分患者居於深水埗區。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，雖然有關個案未找到源頭，但大部分相當集中於白田邨一帶，基因分析亦顯示相關個案的病毒屬同一品種。他建議，當局要把類鼻疽列為法定呈報傳染病。

何栢良今早於電台節目中表示，雖深水埗個案未找到源頭，但按資料及基因圖譜分析，相信白田邨一帶已出現傳播鏈。對於白田邨重建第10期地盤4個泥土樣本含類鼻疽病毒，何栢良指，類鼻疽屬風土病，亦有可能於本地其他泥土中找到，故地盤內驗出帶病毒不等於一定是源頭，要經細菌培植及對比基因圖譜後才能確定。

他又說，外國曾出現因使用受污染的香薰噴霧而染病的個案，故日用品是重點調查方向之一。另外，他指出食水含有的氯氣不足以殺死類鼻疽病毒，若區內喉管有爆裂，病菌或經破損位置進入食水，造成傳播。

何栢良建議，應將類鼻疽納入法定呈報傳染病，讓市民及當局更掌握情況，並可因應情況加強檢測安排。

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記者：黃悅晴

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