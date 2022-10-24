【時尚速報】去卡地亞玩AR虛擬沉浸體驗　買得心頭好可免費刻名或文字【內附詳情】

▲ 去卡地亞玩AR虛擬沉浸體驗。

卡地亞（Cartier）於利園三期的全新概念空間，悉心策展一個名為「設計理念」多重感官體驗之旅，透過與時俱進、即時互動、度身訂造、具分享性的多元活動及AR虛擬沉浸體驗，感受卡地亞7大經典系列作品包括：從最早期之作——1.方形Santos腕錶、2.嶄新造型登場的Tank腕錶、3.作為品牌標誌性的Panthere美洲豹腕錶、4.採用圓形設計的Ballon Bleu腕錶、5.到1970年代的橢圓形、以螺絲固定的LOVE手鐲、6.靈感源自平凡螺釘的Juste un Clou手鐲，7.以3色金環交織而成的Trinity戒指。

「設計理念」多重感官體驗在佔地380平方米的卡地亞概念空間上演，其中多用途專屬空間面積達100平方米，參觀者在導賞員帶領下展開探尋之旅，途經滿載腕錶珍品及介紹影片的弧型製錶展牆，探索卡地亞腕錶系列如Santos、Tank、Panthere 和 Ballon Bleu傳奇設計理念和箇中故事，為了讓一參觀者有與別不同的體驗，官方在此區域設有不同互動裝置，透過AR頭戴裝置，令虛擬世界活現眼前。另有拍照分區，供拍攝完美的Instagram照片，把當下難忘時刻定格。

至於珠寶鑽飾系列則在展區的另一部分，透過輕觸屏幕，把品牌經典的 LOVE、Juste un Clou 和 Trinity 等系列作品的傳奇故事娓娓道來，其中包括極具鑑賞價值的1962年Trinity手鐲、曾屬荷里活傳奇女星所擁有的1989年LOVE手鐲及1971年Juste un Clou別針珍藏，都是首度於香港展出，絕對不容錯過。此外，展牆匯集歷年來多位鍾愛卡地亞的名人肖像，承載品牌的歷史風華，傳遞不可勝言的深意。

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參觀者隨後可於「繪畫您的專屬Icon」和「探尋您的專屬Icon」兩個創意數碼遊戲中，找尋與其個性、造型及品味吻合的系列。遊戲結果將引領來賓沿推薦路線，步進相關的女士、男士或中性作品專區，跟命中注定的卡地亞作品邂逅。

凡選購卡地亞作品的顧客／參觀者皆可享用個人化櫃檯服務為心頭好添上個人特色，除了可免費鐫刻名字或文字訊息，亦可搭配不同顔色的Tank Must錶帶或Trinity 繩飾、也可選用非動物材質或可持續物料飾帶作點綴。

卡地亞「設計理念」多重感官體驗

日期：即日起至11月30日

時間：1030am - 7pm

地點：銅鑼灣利園三期地下

查詢：8105 5008（毋須提前預約，現場工作人員會安排排隊內進）

記者：黃鑑江