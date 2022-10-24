【兩性關係】買電競櫈先斬後奏惹未婚妻不滿鎅爛　港男難忍野蠻行為退婚

▲ 一張櫈冇咗6年感情。

網絡金句感情問題建議一律分手處理！一名港男就遇上感情問題，而他都選擇分手處理，對方是未婚妻，而且已經共同置業，不過因為一件事，港男都選擇放棄這段6年感情。

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港男在「巴打絲打『00九吹專區』」發文指與未婚妻共同置業，早前入伙，屋企裝修由未婚妻話事，行日系木風，港男指「搞到成間屋似診所都由佢」，不過港男就有一個小小夢想，就要想要屬於自己的打機專用電競椅，知道未婚妻不會批准，所以先斬後奏，「買咗送咗貨米已成炊，佢都應該會包容啩。」

豈料未婚妻放工後，見到張電競櫈，即刻黑面，港男為了氹回未婚妻，灰諧笑說：「Maserati超跑就買唔起，但總算買到佢張櫈！」結果未婚妻用鎖匙掉他，逼他退貨，直言不襯屋企及事前沒有詢問過她喜不喜歡，不尊重她！港男反指「佢裝修前都無問過我中唔中意診所風格啦，我都只係買一件，係一件自己心水傢俬啫，所以當下我堅持唔跪。」

到了明日早上，港男起身就發現心愛的電競櫈被鎅爛，而未婚妻冷淡回應「而家解決咗啦，你攞張櫈落去掉，下次唔好嘥錢亂買嘢。」港男說「嘩，我望住張受重傷嘅電競椅真係好心寒，好似突然睇清楚呢個女人...所以就返咗自己屋企無再返新屋。」

事後，未婚妻的父母找港男「唔好意氣用事，幾廿歲人仲為咗打機，電競椅呢啲搞到老婆唔開心，以後結婚日子點會好過。」但港男即時提出退婚，然後再拿電競椅張單出來要他們賠償。

但未婚妻爸爸就拍枱鬧港男：「而家全世界都知你哋結婚，為咁少事就話退婚，仲話要賠張爛鬼櫈？我個女肯嫁俾你，你執到啦！死廢青！」而港男就堅持對方要賠償「好冷靜同佢講會搵律師聯絡佢地，堅持張櫈嘅錢會係賣完樓筆錢度扣。」

而未婚妻就想氹番港男，「日日100個miss call同千字文鬧我，還威脅不跟她結婚就起他底去Facebook群組跟討論區度，我只係Cap低然後給律師處理。」但港男真的心已死，「同佢講不如我哋好好分手。」

港男指現在忙緊賣樓、退酒席、婚攝等瑣碎事，但反而覺得這段時間是6年以來最輕鬆的日子，「鍾意打幾耐機都得，亦都下載交友apps，諗住同多啲人認識下，希望搵到個識得尊重人嘅好女仔。」

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責任編輯:王明芳