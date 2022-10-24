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【The Fight Goes On】陳柏宇花兩年製新專輯　由女兒Abigail題字過程搞鬼有趣

娛樂 12:59 2022/10/24

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陳柏宇推出全新專輯《The Fight Goes On》。

陳柏宇（Jason）跨越兩年製作期打造全新專輯《The Fight Goes On》，透過6首作品不同風格的作品，用歌聲與樂迷分享面對瞬息萬變時代的心理與心態，而為了突出專輯的主題，今次更由囡囡Abigail（Abi）為專輯題字。

去年Jason在紅館舉行《陳柏宇Jason Chan Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum 》時，他特別以「Fight For」作為演唱會的主題，以本身的經歷，再加上社會環境與大氣候的發展而製定了歌單，讓觀眾感同身受每個段落的情緒起伏。

而《對得起自己》除成為演唱會的點題之作外，也是《The Fight Goes On》的開端，將「Fight For」的理念延伸。

此後，Jason接連推出了《有我》、《墜落》及《命盡頭》三首作品，放大了「Fight For」的理念，而即將於10月28日推出的新歌《有天》，也提出了重生的契機：有人在，有信念，就會有將來。

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承傳「Fight For」精神

為了強化專輯的主題，是次專輯創作總監兼MV導演Kenji，特別構思了歌曲的MV都以一家人的故事串連在一起。

唱片封套設計亦用上一條紅線來串連這個一家人的故事，碟內另附有一家人的照片，以傳遞由自己一個人去「Fight For」，到下一代「The Fight Goes On」，都能保持著「Fight For」的精神，亦因為這個構思，Jason囡囡Abi亦特別邊學邊寫唱片封面上的專輯名字，以表達傳承的意思。

不過今次由Abi為專輯題字，要動員Jason爸爸跟Leanne媽媽才能完成。Jason坐在一旁以默寫英文字母的方式叫Abi寫出「The Fight Goes On」，Leanne則從旁拍片紀錄過程。

過程中，Abi十分搞鬼，一時將A字倒轉寫，一時又興起唱字母歌，一時又眼定定望著面前的鏡子，結果被Leanne取笑她十分貪靚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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