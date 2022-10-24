【育兒心得】港媽堅持不可輸在起跑線　 兒子想學結他遭拒：基層先會學

▲ 阿仔貪有型好想學結他，獲阿爸支持，但卻遭媽媽反對。

經常都會聽到家長說「贏在起跑線」，所以他們都會為子女安排不少興趣班，務求搏加分考入心儀學校。有港爸為了兒子學興趣班而非常懊惱，皆因老婆堅持不可輸在起跑線，就算父子同樣熱愛結他，但老婆也沒情講，「結他而家係基層先會學，幫唔到阿仔入學，佢話想安排阿仔學單簧管，呢d睇落去比較上得大場面...」

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有港爸日前在「香港討論區」發文，主題是「老婆話學結他好基層，唔比阿仔學」，他表示現在小朋友要不停增值，參加很多興趣班，他自己的兒子也一樣，

除咗學畫畫之外，老婆之前已經捉咗阿仔去學劍道。

該港爸覺得小朋友可以快樂成長比一切都重要，但老婆卻堅持不可輸在起跑線上，有次他們一家三口在街上看到有人busking彈結他唱歌，兒子覺得對方很有型，港爸打算安排兒子學結他，豈料太太回家卻大力反對，

個陣老婆就冇出聲嘅，之但係返到屋企臨瞓前，老婆就好真認真捉住我講話唔想俾阿仔去學結他，話結他而家係基層先會學，唔想俾錢人就自己去上youtube學個d樂器，幫唔到阿仔入學。

港爸續指，老婆想兒子學一些上得大場面的單簧管，結他加唔到分就不建議學，

我當年彈結他佢明明話好charm好正，點解而家會變咗基層先學...聽落去其實好un耳，女人變咗中女之後係咪都會咁樣跳晒制，唔講理性。

網友勸聽老婆話

有身同感受的男網友同情港爸的遭遇，該網友更勸他要聽老婆話，以免家無寧日，

我都係一位爸爸，有兩個仔讀直資小學，以後有咩唔如意嘅事發生喺個仔身上，佢都會賴落你度。以後你就經常會聽倒：『都話咗嗰時唔好俾個仔學結他㗎喇！下刪一千字』

另外，其他網友對於其老婆的「基層先會學」的言論甚不滿，著他老婆應該先學做人，「有冇錢和識用什麼樂器或唔識用系冇關係，能懂十八般樂器但住劏房又點睇呢？」、「咁要學咩先係有錢人？」。

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責任編輯︰王明芳