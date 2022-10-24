【季前賽】昔日男神收割機今演姜濤媽媽　童愛玲為初戀退出幕前照顧家庭

ViuTV重頭劇《季前賽》今晚（24號）首播，劇集找來MIRROR成員姜濤與Ian（陳卓賢）等人氣偶像擔大旗，劇組更找來昔日的「男神收割機」童愛玲參演，飾演姜濤的媽媽丘麗儀，可算是以另一個身份「收割」新一代男神。

當年仙氣出眾的童愛玲因為做暑期工而被劉德華的經理人相中帶她出道，現年49歲、與台灣商人丈夫育有一子，童愛玲仍然保養得非常好，驟眼看跟姜濤比較像是姊弟。

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萬眾期待的ViuTV原創劇《季前賽》今晚首播，上周五舉行記者會，久未公開露面的童愛玲亦有現身，與劇中的兒子姜濤一同宣傳新劇，活動後她轉發照片並謂：「我是丘麗儀/孝媽，劇中高家孝的媽咪，想知道我們之間的母子情，別忘了星期一10月24號9點半ViuTV見！」

▲ （大會圖片）

男神收割機

來自台灣的童愛玲年輕時被家人送往外國留學，大學畢業後在一間酒店實習，遇上劉德華的經理人，對方覺得她氣質和外表出眾，於是把她簽約旗下，並帶她前來香港發展演藝事業，於1993年參演首部電影《火蝴蝶》正式出道，翌年與黎明合作和記的廣告而備受關注。

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多年來童愛玲的作品不算太多，最為台灣觀眾認識的要數當地劇集《唐太宗李世民》和《楊門女將》的古裝扮相，在香港則參演過電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》、《旺角的天空》、《流氓醫生》、《嫁個有錢人》和《七擒七縱七色狼》等，曾與多位男神包括梁朝偉、黎明、方中信、馮德倫、吳鎮宇、劉青雲等合作，因而有「男神收割機」的稱號。

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婚後減產

童愛玲於2003與台灣富商王敦民結婚，二人原來是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人。據說他們本為中學同學，讀書時王敦民已經暗戀童愛玲，但當時未有表白心意。直到後來二人在一個商場外重逢，男方把握機會力追童愛玲，成功抱得美人歸，拍拖3年便決定結婚，婚後童愛玲為丈夫誕下兒子王子毅，此後專心照顧家庭，淡出幕前。

▲ 童愛玲婚照。（網上圖片） ▼ 點擊圖片放大 +9 +8

直到近年兒子已經19歲，童愛玲開始復出幕前，早前才接演了電影《喜歡妳是妳》，在當中飾演楊偲泳的母親，至今又參演了ViuTV的劇集。雖然暫別了一段時間，但明年即將「入五」的她仍然保養得非常好，她在社交網站分享生活照，大部份都是行山、運動、護膚的照片，隨時可以全面復出幕前。

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