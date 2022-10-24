【胃痛胃脹】男子長期胃氣脹揭藏5cm胃結石　醫生要求「日日飲可樂」7天後結石溶解

▲ 男子長期胃氣脹，揭胃內藏5cm胃結石，連續7日飲可樂後結石溶解。

不少都市人會受腸胃問題困擾，近日內地一名李姓男子，因持續有胃氣脹、胃痛的情形而到醫院求診，經照胃鏡揭發胃裡藏著一顆直徑約5cm的胃結石。醫生為他處方藥物後，亦叮囑他要「每天喝可樂」，約一星期後男子的胃結石溶解消失，免卻手術，令事主相當開心。

綜合內地媒體報道，廣西玉林一名李姓男子近期持續胃部不適，有時會脹痛到吃不下飯，在連續吃了兩天胃藥後，情況未見好轉，於是到醫院求診。在進行胃鏡檢查後，醫生在男子胃裡發現一團青綠色、直徑約5cm的團狀物，經醫生判斷為胃結石。

男子表示，自己非常喜歡食柿，幾乎每天都進食，醫師判斷這就是男子致病原因。而由於男子及早就醫，因此發現胃結石時，仍未有胃潰瘍、出血或胃穿孔等症狀醫生透過儀器試探後，發現男子的胃結石相對疏鬆，於是為他處方抑酸劑、胃黏膜保護劑等，同時叮囑男子「每天都要喝可樂」。

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男子聽從醫生吩咐，持續約一星期日日都喝100毫升可樂，覆診發現「胃結石溶解消失」。而醫生原本幫男子準備的兩桶可樂，則未有派上用場，男子開心表示：

喝可樂就把這治好了，還免除內鏡手術的痛苦，太開心！

報道訪問了玉林市中醫醫院脾胃科主治醫師全光輝，他表示近年有出現用可樂治療胃結石的案例，但他強調，並非每個胃結石患者都適合用這種治療方式。

全光輝指出，可樂屬於碳酸飲料，內含氣體、酸性液體及其他成分，可在一定程度上溶解食物性結石，但也可能刺激胃部，如胃部已出現潰瘍，還大量飲用可樂，恐怕會造成胃穿孔。

醫生：可致骨質疏鬆及高血糖等副作用

香港急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問表示，可樂中所含的磷酸和二氧化碳有助分解胃結石，每天服用，在數星期至十幾星期後或會見效。

不過，可樂所含有的磷酸和咖啡因，有機會導致骨質疏鬆，其糖份也可致血糖過高等副作用，這療法只能在部分先進醫療不普及的地區，為個別病人作折衷方法，所以不建議使用，現今醫療系統一般會以内窺鏡取走胃石。

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責任編輯：羅嘉欣