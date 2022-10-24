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【演唱會事故】阿Mo父母與Fans Club聚會互相慰問　李盛林牧師一度感觸落淚

社會 13:17 2022/10/24

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阿Mo父母與「MOLALA」Fans Club成員聚會。(MOLALA ig)

MIRROR演唱會發生嚴重墜屏意外，至今已經接近3個月，李啟言阿Mo父母及他的女友蘇芷晴陪住阿Mo走過難關。阿Mo的Fan Club「MOLALA」早前就與Mo爸李盛林牧師及Mo媽見面互相慰問，並在社交平台分享照片。

MOLALA在社交平台表示，由事發至今已經接近三個月，大家也在慢慢的重新適應很多事情，重新面對不同的挑戰。在這段時間，每一天都記掛著Mo Lo C，而阿Mo的爸爸（李牧師）亦同樣記掛着大家，關注大家的狀況，因此今天晚上，Molala特別相約Mo爸爸及Mo媽媽來一次短聚，分享大家的近況，以及互相慰問。

Fan Club又稱，彼此希望藉著這次會面，大家互訴心聲，分享感受。

藉着這次會面，大家互訴心聲，分享感受。最後，Mo爸爸亦與大家一起祈禱，師母更為大家每人送上一個溫暖的擁抱。Mo Lo C ，我們知道你一直很努力，我們也會一樣的我們會繼續為你和大家祈禱神必會看顧，我們會等待著你回來。同樣都擔心So Ching 既情緒，希望你支持住，lala 撐你。

此外，貼文繼續要求有關部門盡快交代調查結果。

 

政府『跨部門工作小組』，又一個月過去了，耳中仍好像聽著『已到最後階段，到尾聲了』，但仍是……

阿Mo的後援會成立時間不長，追隨者約6000人，不過MIRROR成員姜濤都有關注賬號，以表示關心。

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責任編輯：余思嵐

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