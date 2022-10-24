【姊妹們的國際市場】嘉盈自豪胸大令網民討厭　自揭實際欠自信：覺得自己好cheap【多圖】

▲ 嘉盈都會自卑？

「熊仔頭」FHProductionHK成員王嘉盈（Kaying）因豐滿上圍迷倒不少男粉絲，近日她亮相ViuTV真人騷《姊妹們的國際市場》令其人氣急升。

不過嘉盈在節目中的性感打扮以及金句就令觀眾不太受落，甚至引起反感，直斥「冇文化」、「冇智慧」、「好嘈好煩」等等，但嘉盈有解釋指只是節目效果，並自爆曾因性感形象而感到自卑。

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因形象性感而發生拍攝不快事

日前在YouTube頻道上載一條以嘉盈作為主角的影片，嘉盈憶起曾經因為形象性感，而導致不愉快的事：「當時我拍廣告，我係第一次開口話『呢一個廣告可唔可以唔出』，我差啲喊出嚟，我睇過劇本，本身寫得好地地，你都知一個cam擺到好遠，但係可以zoom近，最後出嚟個result就係不停影我嘅事業線，所有嘅配樂同節奏我真係覺得我自己好似⋯⋯」

此事令嘉盈非常傷心，覺得原來大家的焦點永遠只放在其身材上：「覺得自己好cheap之外，有樣嘢好唔開心就係原來你畀錢我買廣告，我個價值就係喺呢度，原來你係為咗我呢對嘢呀，其實我可以唔使呢對嘢，都可以畀到好好嘅Drama效果。」

不過嘉盈認為自己遇到上述事情都是咎由自取，亦全因自己於出道初期喜歡以性感形象示人。

▲ 拍攝不快事。

自爆初出道冇自信

她被熊仔頭問到是否打算用造型博取版面時，嘉盈指自己出道時毫無自信又沒有優點：「後來多人識咗，喺條街登下登下，觀眾認到我係好尷尬。」

嘉盈續指現時不在拍攝的時候，打扮較以往有所改變：「依家出街我會着晒褸同埋我發現咗香港好少女仔着得咁性感。」又指自己現時已經不如以往性感，因為她發現自己除了性感以外，還有其他價值。

▲ 因出身感自卑。

因出身感自卑 會努力做好自己

至於「熊仔頭」再提到嘉盈在幕前最痛的一件事，就是被指上不到大台面，嘉盈聞言後表情馬上僵硬，「熊仔頭」馬上補充說道：「你每次一講呢啲成個人嘅Energy就低番好多。」

雖然嘉盈強顏歡笑否應，不過再表示：「我認呀，好似好高級嘅Event，你冇可能會有個咁市井嘅人係度。」有此想法，全因她的想法源於自己形象性感，公屋出身又沒有讀過大學而導致。

▲ 自爆初出道冇自信。

另外，最近嘉盈因為節目《姊妹們的國際市場》而遭到不少網民批評，但「熊仔頭」大讚對方表現好，無論在幕前還是幕後都算多人喜歡，而嘉盈認為自己收到合作商的錢，就一定會保證作品的質素：「唔係話條片一定好好睇，你要我做到張曼玉咁嘅演技一定唔得，但我作為一個YouTuber會盡力。」

隨後嘉盈自知遭網民討厭：「現實世界有一班人睇我唔起、睇我唔到、討厭我嘅人都有。」但她自認好勝心強會努力做好：「我淨係知道我有一日要威度你上網就會見到我。我一定要做到你覺得我得為止。」

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言論令網民討厭

至於早前嘉盈在《姊妹們的國際市場》節目中，因Kiva（黎振曦）沒有留意李昭南（Mishy），而被嘉盈覺得奇怪並說：「你唔係鍾意身材好咩？」

Kiva則回應：「我唔係鍾意呢啲身材好，佢太多啦。」當嘉盈追問到：「你唔鍾意好大個波嘅？」對方馬上做出嫌棄的表情，而嘉盈笑言：「吓，咁我唔啱你，講笑。」

▲ 被嘉盈感奇怪。

Kiva表示當日Mishy出場時：「我根本望唔到佢對眼。」嘉盈馬上表示：「咁咪即係係咁望囉，又話唔鍾意，又話望唔到對眼，又望人哋個胸，你個偽君子！」

不過Kiva此番言論觸怒不少網民，並留言：「更加顯得佢波大無腦」。

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嘉盈急道歉

及後，嘉盈隨即在ViuTV Facebook帳號下道歉，表示節目上的回應是節目效果：「其實我私底下嘅作品（YouTube影片）講過，我知自己唔係一個好靚嘅女仔，亦都係一個好矮嘅女仔，所以我好努力打扮。加上一啲個人經歷，所以變咗我會放大呢樣嘢講，測試男仔嘅反應，希望大家唔好誤會，不過始終都係我自己講出嚟，我明白我唔啱，令到大家唔舒服對唔住。」

她再續指與Kiva在鏡頭後有過一段很深層的對話，令其很難忘：「我明白電視真人騷同埋YouTube片好唔同，我以後一定會拿捏得更加好，非常對唔住。」

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