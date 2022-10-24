許廷鏗吳林峰首度合作開騷　人生以至音樂都離不開香港這個家  

▲ 許廷鏗與吳林峰

許廷鏗（Alfred）與吳林峰即將於11月18日假灣仔會展舉行《Music From Home 許廷鏗 X 吳林峰音樂會》，兩位歌手生於斯，長於斯，他們的人生以至音樂道路都離不開香港這個家，今次他們希望借音樂會主題「Music From Home」帶出另一種家的體會。

Alfred說：「近年因為疫情關係，好多朋友離開咗呢個地方，亦有可能有人計劃緊飛走。我想將屋企嘅定義拉闊啲，希望當晚入嚟睇嘅觀眾諗住『咩係屋企？』，然後透過我哋嘅歌曲會有唔同嘅體會。」

▲ 許廷鏗

邀老師入場克服陰影

不少歌手趁著開騷選擇在舞台上突破自己，吳林峰也不例外，更要克服「童年陰影」，他透露在求學時期曾選唱Alfred的金曲《螞蟻》參加歌唱比賽，怎料被歌唱老師叮出局：「我有次係K房唱完《螞蟻》，好多朋友都話好聽，話我把聲好似Alfred，我就自信滿滿揀咗呢首歌去參加比賽！點知最後唔係輸咗咁簡單，係入唔到圍呀，自此之後我就好唔鍾意呢首歌，哈哈！」

在「蟻洞」跌倒，就在「蟻洞」站起來！吳林峰預告將在音樂會上、在原唱面前，重新挑戰《螞蟻》，更邀請了當年把他淘汰的歌唱老師入場，誓要一雪前恥。

▲ 吳林峰

身為唱作人的Alfred與吳林峰，今次為音樂會破天荒聯手炮製新歌，由吳林峰作曲，Alfred填詞，並在音樂會上首次公開演唱。

吳林峰坦言一直渴望寫一首歌與對方合唱，希望「借歌敬fred」來感謝這位伯樂！他說：「真係好多謝佢比咗好多力量我，如果當時Alfred冇用到我首歌《雪糕》，可能我冇動力再寫落去，我會選擇去做社工，同小朋友唱吓歌就算。所以對於努力緊嘅人嚟講，一份信任真係好重要。 」

不計酬勞互相扶持

Alfred與吳林峰相識之際，他們的音樂事業也不約而同遇上難關，Alfred憶述當日計劃自組公司時，吳林峰第一時間不計酬勞，自薦為他寫歌。他說：「吳林峰嘅存在令我冇咁孤單，呢份情義令我有陪伴嘅感覺，所以你我之間好難計算。」

Alfred還感觸表示當日吳林峰在頒獎台上獲得作曲人大獎時，花了很大篇幅來答謝他：「仲記得我當時已經喊到不似人形，坦白講佢成日覺得我好，但調轉返，一個等咗咁多年、咁重要嘅獎，佢第一個多謝唔係自己 、唔係屋企人，而係多謝我。我覺得係一件好無私嘅事，所以我真係好感動，可能呢個亦係我咁錫佢嘅原因。」

這份「男人的浪漫」非筆墨可以形容，Alfred與好友鄭欣宜自封「異父異母低能巨孖寶」，問到他們可有構思新封號？Alfred笑言：「我私底下就稱呼佢做細佬，兄弟相稱，不過我知佢打機有個好威嘅『朵』，叫『正面膠峰』！」

《“Music From Home” 許廷鏗 x 吳林峰 音樂會》

日期：11月18日

時間：8:15pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳5BC

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