  • 27°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 14:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

許廷鏗吳林峰首度合作開騷　人生以至音樂都離不開香港這個家  

娛樂 13:19 2022/10/24

分享：

分享：

熱門 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 美麗戰場 超市大搜查 李啟言 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

許廷鏗與吳林峰

許廷鏗（Alfred）與吳林峰即將於11月18日假灣仔會展舉行《Music From Home 許廷鏗 X 吳林峰音樂會》，兩位歌手生於斯，長於斯，他們的人生以至音樂道路都離不開香港這個家，今次他們希望借音樂會主題「Music From Home」帶出另一種家的體會。

Alfred說：「近年因為疫情關係，好多朋友離開咗呢個地方，亦有可能有人計劃緊飛走。我想將屋企嘅定義拉闊啲，希望當晚入嚟睇嘅觀眾諗住『咩係屋企？』，然後透過我哋嘅歌曲會有唔同嘅體會。」

許廷鏗

邀老師入場克服陰影

不少歌手趁著開騷選擇在舞台上突破自己，吳林峰也不例外，更要克服「童年陰影」，他透露在求學時期曾選唱Alfred的金曲《螞蟻》參加歌唱比賽，怎料被歌唱老師叮出局：「我有次係K房唱完《螞蟻》，好多朋友都話好聽，話我把聲好似Alfred，我就自信滿滿揀咗呢首歌去參加比賽！點知最後唔係輸咗咁簡單，係入唔到圍呀，自此之後我就好唔鍾意呢首歌，哈哈！」

在「蟻洞」跌倒，就在「蟻洞」站起來！吳林峰預告將在音樂會上、在原唱面前，重新挑戰《螞蟻》，更邀請了當年把他淘汰的歌唱老師入場，誓要一雪前恥。

吳林峰

身為唱作人的Alfred與吳林峰，今次為音樂會破天荒聯手炮製新歌，由吳林峰作曲，Alfred填詞，並在音樂會上首次公開演唱。

吳林峰坦言一直渴望寫一首歌與對方合唱，希望「借歌敬fred」來感謝這位伯樂！他說：「真係好多謝佢比咗好多力量我，如果當時Alfred冇用到我首歌《雪糕》，可能我冇動力再寫落去，我會選擇去做社工，同小朋友唱吓歌就算。所以對於努力緊嘅人嚟講，一份信任真係好重要。 」

不計酬勞互相扶持

Alfred與吳林峰相識之際，他們的音樂事業也不約而同遇上難關，Alfred憶述當日計劃自組公司時，吳林峰第一時間不計酬勞，自薦為他寫歌。他說：「吳林峰嘅存在令我冇咁孤單，呢份情義令我有陪伴嘅感覺，所以你我之間好難計算。」

Alfred還感觸表示當日吳林峰在頒獎台上獲得作曲人大獎時，花了很大篇幅來答謝他：「仲記得我當時已經喊到不似人形，坦白講佢成日覺得我好，但調轉返，一個等咗咁多年、咁重要嘅獎，佢第一個多謝唔係自己 、唔係屋企人，而係多謝我。我覺得係一件好無私嘅事，所以我真係好感動，可能呢個亦係我咁錫佢嘅原因。」 

這份「男人的浪漫」非筆墨可以形容，Alfred與好友鄭欣宜自封「異父異母低能巨孖寶」，問到他們可有構思新封號？Alfred笑言：「我私底下就稱呼佢做細佬，兄弟相稱，不過我知佢打機有個好威嘅『朵』，叫『正面膠峰』！」

 《“Music From Home”  許廷鏗 x 吳林峰 音樂會》

日期：11月18日
時間：8:15pm
地點：香港會議展覽中心展覽廳5BC

最新影片推介：關楓馨專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【自許紀錄】許廷鏗預售黑膠唱片連結有心人　Alfred：現今最難求的互相關愛
12:26 2022/04/18
【自許紀錄】許廷鏗預售黑膠唱片連結有心人　Alfred：現今最難求的互相關愛
【佛系人生】許廷鏗自立門戶重新出發　Alfred重視歌手身份：是一個專業
18:53 2021/11/01
【佛系人生】許廷鏗自立門戶重新出發　Alfred重視歌手身份：是一個專業
【亻言 】Alfred+Marf+CK創作新歌　許廷鏗與《全民造星IV》囡囡合擦火花
11:10 2022/09/23
【亻言 】Alfred+Marf+CK創作新歌　許廷鏗與《全民造星IV》囡囡合擦火花
【土撥鼠之日】吳林峰新作以時間循環為題　從未後悔放棄友情投入創作路
22:30 2022/07/24
【土撥鼠之日】吳林峰新作以時間循環為題　從未後悔放棄友情投入創作路
【Music From Home】邀「鄰居」岑寧兒下月破天荒演唱　許廷鏗+吳林峰從網友變同台開騷
13:44 2022/10/05
【Music From Home】邀「鄰居」岑寧兒下月破天荒演唱　許廷鏗+吳林峰從網友變同台開騷

你可能感興趣

【自許紀錄】許廷鏗預售黑膠唱片連結有心人　Alfred：現今最難求的互相關愛
12:26 2022/04/18
【自許紀錄】許廷鏗預售黑膠唱片連結有心人　Alfred：現今最難求的互相關愛
【佛系人生】許廷鏗自立門戶重新出發　Alfred重視歌手身份：是一個專業
18:53 2021/11/01
【佛系人生】許廷鏗自立門戶重新出發　Alfred重視歌手身份：是一個專業
【亻言 】Alfred+Marf+CK創作新歌　許廷鏗與《全民造星IV》囡囡合擦火花
11:10 2022/09/23
【亻言 】Alfred+Marf+CK創作新歌　許廷鏗與《全民造星IV》囡囡合擦火花
許廷鏗 歌手 演唱會

最高瀏覽

【交通意外】 新娘潭路現致命車禍　警方呼籲市民提供資料
20:44 2022/10/23
【交通意外】 新娘潭路現致命車禍　警方呼籲市民提供資料
【移民英國】新手港爸發勸世文指英國窮人多　認清3大移英事實︰難搵食又無朋友
16:07 2022/10/23
【移民英國】新手港爸發勸世文指英國窮人多　認清3大移英事實︰難搵食又無朋友
【安仔復出】4年前跟黃心穎保良騷拖手合唱　許志安不怕被翻黑歷史：過咗去就過去
11:11 2022/10/23
【安仔復出】4年前跟黃心穎保良騷拖手合唱　許志安不怕被翻黑歷史：過咗去就過去