【抗癌鬥士】鼻咽癌致喪失味覺嗅覺仍豁達面對　無味大廚爸爸逆市開餐廳︰沒怪上天選中我

▲ 51歲的郭偉君曾罹患鼻咽癌，縱然因治療導致喪失味覺嗅覺，但無阻他繼續投身飲食業。

天有不測之風雲。51歲大廚郭偉君10年前事業家庭兩得意時，意外發現患上鼻咽癌3期，連串的抗癌治療更令他體重暴跌，兼完全喪失味覺及嗅覺。然而，這位「無味大廚」沒有自怨自憐，反而堅強走過漫長的康復路。

最近阿君決定在疫市再下一城，繼日本及韓國菜餐廳後，於銅鑼灣開設了自己首間東南亞菜館爺爺雞飯，主打友人爺爺祖傳的秘方海南雞，反璞歸真，將最原汁原味的美食帶給一直支持自己的食客。

▲ 51歲的郭偉君曾罹患鼻咽癌，縱然因治療導致喪失味覺嗅覺，但無阻他繼續投身飲食業。（陳國峰攝）

10年前的一段抗癌經歷，郭偉君不禁以「遊走地獄」來形容。那年本應是他人生一個美好的階段，做老闆開餐廳之餘，又與太太準備迎接第二位千金的來臨。可惜天意弄人，他發現自己患上了鼻咽癌3期。

「跟太太結婚時剛要開日本餐廳，太忙沒空影婚紗相，良心發現打算帶她回內地補拍。恰巧喉嚨痛就去拿平安藥，醫生發現我頸部有粒手指公般大的淋巴核，其實已腫了兩年多，就着我去抽組織化驗。怎料幾日後就收到電話叫我快回醫院睇報告，我已心知不妙。」阿君說。

治療苦不堪言

阿君父母亦是因癌症離世，他早有定心理準備，可惜當時懷有5個月身孕的太太，知道噩耗後仿如晴天霹靂。

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半年的抗癌療程裏，他先後接受了35次電療及6次化療，但引致的副作用令他苦不堪言。除了體重暴跌外，更出現耳鳴、喉嚨潰爛、嘔吐、吞嚥困難等，簡單如吞一啖水也令他生不如死。

在醫院那感覺是永世難忘，冷氣很凍，加上用藥後身體很虛弱，就算蓋了4張毛氈心仍是震，旁邊落針水的機器又全天候24小時在咇咇聲響，感覺很詭異。太太懷孕不能來探我，我獨自在病房裏又凍兼睡不着，好像全世界只剩下你一人般。

後遺症失味覺

捱過痛苦的抗癌治療，慶幸這10年來癌指數能保持零，但阿君要面對的卻是一連串副作用及後遺症。現時他體重不足100磅，聽覺亦僅剩7成，伴有耳鳴，喉嚨吞嚥肌肉纖維化、失去彈性，並且不能分泌口水，令進食有困難，需要嚴選較軟身或流質的食物。

但對他來說，最嚴重的莫過於是喪失味覺及嗅覺。「除辣和酸外，吃所有東西都是無味，只知道它是有味道，但分辨不出來。」

不過身為一個入行30多年的大廚，即使「無味」，也打擊不到阿君留在飲食業的決心。他曾經在香港開設多間日本及韓國菜餐廳，就算於逆市下也繼續開店，最新一間就是位於銅鑼灣的東南亞菜館爺爺雞飯，主打友人爺爺的秘方海南雞，希望將最樸實無華的食材味道呈現出來。

▲ 爺爺海南雞配油飯（$68）：秘方是來自馬來西亞一間1938年創業的老店，部分食材更是香港難覓，要專程從馬來西亞運來，價錢相宜兼抵食。（陳國峰攝）

「這兩年香港走了很多人，無論是我或拍檔開的餐廳也好，沒有一間夠人用，想繼續經營就要諗新方向，但做日本、韓國菜要靠有好師傅，反而做雞飯、肉骨茶等就是靠食材的原味，與其要靠人力，不如將力量放在採購上。我們這店是還原基本步，非甚麼打卡餐廳，是以味道先行，着重原汁原味，想以食物質素去吸引食客。」他說。

傳承爺爺的配方

他與拍檔合資數百萬元，由一間吉舖重新開始。招牌爺爺海南雞飯的煮法是跟足馬來西亞朋友的秘方，選用2.5公斤重三黃雞，經浸雞湯、冰水處理後肉質份外嫩滑，雞皮爽脆。油飯則以斑蘭、香茅、雞湯等配料蒸煮，是較接近檳城的做法，香料味較重。搭配的薑蓉及辣醬是自家秘製，其中辣醬就加入了馬來西亞桔仔，辣味相對溫和易入口，亦帶一份酸甜清香。

店家也貼心考慮到一班有「選擇困難症」的食客，特意於午市推出海南雞飯拼肉骨茶套餐，可一次過品嘗到兩款招牌美食。

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肉骨茶湯底以甘草、當歸、玉竹、南棗與新鮮豬肉熬製至少兩小時，藥材精華盡滲湯中，並加入原隻蒜頭，令湯頭更香甜。配以冬菇、金菇、腐竹、豆卜、豬肋骨排及油炸鬼等配料，蘸鮮辣椒及黑醬油吃，更是美味可口。

即使我失去味覺、嗅覺，但我有這行的經驗及觸覺，我能否用這些東西令人相信我，願意陪我走這條路？所有成功都非一人能及，要靠一班人去完成，我慶幸能有一班人肯相信我，如10幾歲開始便和我在廚房工作的兄弟兼拍檔，大家繼續拍住上。

▲ 阿君曾幻想過如能重拾味覺便好，但對於會否擔心癌症復發？他選擇笑而面對，當下最重要是能分配好時間陪伴兩個寶貝女。（資料圖片）

感激自己的堅強

為何偏偏選中我？阿君不諱言，由他患病至今，從沒怪過上天要選中他，反而要多謝這個病，讓他知道身邊有許多人願意幫助他，也令他領悟到有些事不能太執着。

真正的恐懼不是天有多黑，或遇到甚麼鬼怪，而是感覺不到有未來。我會多謝自己曾遊走地獄，如此難捱的也捱得過。其實所有焦慮不安都是想像出來，我病發時仍繼續去想該如何發光發熱？不經不覺過了10年，開了5、6間店，時間會證明一切，只是該剎那覺得死去活來，便要想辦法去調整，要正面，對未來要有憧憬。做人發夢很重要，到年紀大了回首看，你便會笑。

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爺爺雞飯

地址：銅鑼灣記利佐治街1號金百利中心7樓R2號舖

電話：3618 8230

營業時間：12nn - 8:30pm

記者︰黃依情