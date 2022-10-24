【打擊偷車】警方瓦解元朗八鄉偷車集團拘4人　起回失車並檢獲一批武器

▲ 警方起回6架失車。（黃傑偉攝）

警方新界北總區反三合會行動組於10月22日展開反偷車行動，搗破一個位於八鄉七星崗萬呎倉庫，檢獲贓物總值42萬元。警方以涉嫌盜竊、行使虛假文書、藏有攻擊性武器及管有仿製槍械罪名拘捕2男2女，被捕人年齡介乎39至60歲，其中3人為本地人、一名女子持菲律賓護照，

新界北總區反三合會行動組高級督察戴寶兒指，今年1月至8月於新界北發生204宗偷車案件，其中四分一案件涉電單車，數字比去年同期上升，故警方於展開打擊區內偷車活動。她說，經線報及深入調查後，鎖定一個懷疑用作儲存偷車及武器庫、位於八鄉七星崗近萬呎倉庫，並於本月22日持法庭手令突擊搜查倉庫。

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戴寶兒稱，行動中發現4部被撬毀匙膽電單車，電單車底盤與行車證不符，4車於2020年3月至2022年7月在沙田、荃灣、八鄉及深水埗報失。警方亦檢獲2輛剷車、3部升降工作台、一批用作偷車工具及一批武器，包括鐵通、木棍斧頭及劍。其後警方於附近草叢再檢獲2輛於本年3月，分別在天水圍及深水埗報失的電單車，及少量武器，包括牛肉刀，檢獲失物總值42萬。警方指，偷車集團以一條龍方式偷車及改裝，不排除會將偷車轉售於不法集團及黑幫，用作非法活動。

被捕4人全部報稱無業，為朋友及情侶關係。被捕人現正扣留調查中，警方相信，已瓦解一個區內偷車集團，並拘捕集團骨幹成員，仍在調查4人有否涉及其他案件，及有否在逃人士，不排除稍後會再有人被捕。

警方重申，偷車屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁7年。警方提醒，市民要將車輛泊於具保安及安全位置，亦提醒市民及車行購入車輛時要留意車輛來源及是否失車，否則有機會干犯盜竊罪內處理贓物罪，一經定罪可被判監禁14年。

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記者：黃傑偉