【泰國旅遊】國泰明年1.1復飛布吉　成人來回連稅3,777元起【內附購票攻略】

▲ 國泰明年1.1復飛布吉，成人來回票包稅3,777元起。（資料圖片）

國泰航空恢復布吉航線，下年1月1日復航。每星期四班，逢星期一、三、六、日，採用A321neo執飛，航班CX771於香港時間08:35起飛至泰國時間11:20到達；回程則泰國時間中午12:20起飛，香港時間16:50抵達。每位成人來回票價包稅項3,777元起。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

另外，國泰與泰國政府旅遊局 (HK) 合作推出機票優惠，於即日起至11月16日期間，預訂機票於10月至明年1月31日前往泰國，輸入優惠代碼「AMAZINGTH」，便可獲享港幣100元折扣優惠，優惠適用於由香港飛往曼谷或布吉，並且符合要求的航班預訂，受條款及細則約束。數量有限，先到先得。立即預訂機票，計劃泰國之旅：https://bit.ly/3VxBes5

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜