【MIRROR成員】AK疑情緒失控突爆Seed退出群組　網民揣測江𤒹生新紋身與阿Mo有關

▲ AK疑情緒失控突爆Seed退出群組。

男團MIRROR於7月底假紅館舉行的演唱會發生大型屏幕墮下意外，舞蹈員阿Mo（李啟言）情況嚴重，一直留院至今。MIRROR隨即被公司安排休團兩個月，而近日12子陸續復工。

繼Stanley主演的ViuTV劇集《野人老師》以第一波試水溫後，上周五（10月21日）姜濤、Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢）演出的劇集《季前賽》舉行記者會，「鏡仔」繼事故後首次公開露面。

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「M」字紋身

而副隊長Anson Kong（江𤒹生）亦低調投入拍攝新劇《打天下2》，向來率直敢言的AK日前在手臂上增加新紋身，紋身師將圖片公開後，即引來生粉（AK粉絲名）關注，研究紋身的意義。有網民揣測其中的「M」字圖案與阿Mo有關，他親自在粉絲群組作出回應：「多謝大家咁關心，其實想講就會講，多謝！」

之後有網民聲稱在街上偶遇AK，並將野生捕獲的背影照放到群組，AK澄清並非本人，繼而爆Seed：「係你地（哋）全部都炒得」、「我炒自己，咁都認得錯，我真失敗」、「我抄（炒）自己離開算，你地（哋）慢慢傾」，跟平日親民作風完全不同。

AK說後更退出群組，留下一班一頭霧水的粉絲，有「生粉」懷疑偶像飽受情緒困擾，壓力過大，才忍不住退出群組。

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