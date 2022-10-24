【人才流失狀況已到頂？】孫玉菡：毋須與新加坡比較　「0+3」可大幅提升本港競爭力

▲ 孫玉菡。（資料圖片）

新一份《施政報告》提出「搶人才、搶企業」措施，成效有待觀察。勞工及褔利局長孫玉菡今日（24日）在商台節目上表示，香港有很多固有優勢和吸引力，包括背靠祖國、聯通世界，亦有公認的稅制和普通法制等優勢，認為香港要有信心，毋須與新加坡比較。

他說，外來投資者如果著眼於內地市場，香港就必然是首選；但如果想將生意輻射至東南亞市場，就會選擇在新加坡發展。他認為，亞太區發展需要多個重心，只要整體匯聚到人才和生意，對各方都有利。

年輕勞動人口減幅明顯 或與疫情有關

孫玉菡說，過去2年，本港流失約14萬勞動人口，無可否認當中部份人已離開香港，其中年輕勞動人口減幅明顯，25至39歲勞動人口減少7.8萬人，而高技術人才亦減少8.8萬人。他又說，期內每年平均只有2.3萬至2.6萬名人才，在本港停留多於1年，相信人才流失與新冠疫情有關。

孫說自己有信心，隨著入境措施放寬至「0+3」，會大幅提升本港競爭力，相信人才流失狀況已「到頂」，但仍有必要設法招攬人才，期望明年起的連續3年，每年平均吸引3.5萬名人才於本港長期停留，1年後會再檢討目標，並適時調整。

《施政報告》提出，推出為期2年的「高端人才通行證計劃」，讓年薪達250萬元、畢業於全球百強大學的人才來港發展。孫玉菡表示，來港的「高才」可以放心花2年「闖蕩」，相信時間充裕，相信僱主亦會設法吸引人才。他又指，政府會透過新成立的「人才服務窗口」，主動接觸內地及海外人才，香港多個駐外經貿辦亦會負責相關工作。

全力加快強制舉報虐兒立法

至於近日接連有留宿幼兒中心發生虐兒個案，孫玉菡指，會全力加快強制舉報虐兒個案的立法工作，下月將諮詢立法會福利事務委員會，目標明年上半年，將草案提交立法會審議，形容是當局工作的重中之重。他又指，多數幼兒工作者都盡心盡力，相當愛惜兒童，但有少部份超越「紅線」，要嚴肅對待。 被問到留宿幼兒中心的人手培訓和供應是否出問題，孫玉菡表示，這類中心有3至4成幼童均有特殊需要，並不容易照顧，因此建議將人手比例，由現時的1比6.2調整至1比4.5，確保人手充裕；亦建議參考安老院的做法，新增照顧員職系，讓幼兒工作者更能發揮專業。

孫玉菡：難訂扶貧成效指標

《施政報告》被指未有訂出扶貧的具體成效指標，孫玉菡回應指，經濟和人口結構變化等，都會影響扶貧工作的效果，難以訂下具體的成效指標。他說，今屆政府期望先識別最需要協助的群組，再制訂針對性方案，達致「精準扶貧」，而「共創明Teen計劃」就是其中一個項目。他指，暫不透露參加計劃的學員及友師數目，但形容計劃反應熱烈，人數超出預期。

另外，孫玉菡談到安老院舍問題，指會鼓勵發展商在私人發展項目中，興建安老服務設施，但主力仍需靠政府覓地興建。他又指，政府未來5年，將增加6200個安老院舍宿位；低收入照顧者的津貼會恆常化，金額由2400元加至3000元；「社區照顧服務券試驗計劃」亦會恆常化，名額由現時的8000人，增至1.2萬人。

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責任編輯：袁澍