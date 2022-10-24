【善心老師】孝順仔昔日帶失智母上大學　今棄高薪返鄉教書扭轉貧童命運

▲ 劉秀祥棄高薪厚職，返鄉教書希望扭轉貧童命運。

好老師的一言一行絕對能影響學生，甚至可以改變他們的命運。內地一名孝順仔當年因帶失智母親上大學而為人稱許，10多年後他寧願放棄高薪厚職，也要返鄉教書，只因他深明知識改變命運，希望扭轉家鄉貧窮學生命運。

綜合內地傳媒報道，來自貴州的劉秀祥早於4歲喪父，媽媽因傷心過度，患上間歇性精神疾病，從此失去了生活自理能力。劉秀祥的兄姊都離家出走，只留下他獨力照顧病母，懂事的他自初中起便把媽媽帶在身邊，方便隨時隨地照料她。他與媽媽相依為命，高中已一邊讀書一邊打工養家。

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邊讀書邊打工照顧病母

2008年，劉秀祥考上山東的臨沂師範學院（現為臨沂大學），帶著媽媽由貴州到山東升學，當年他「千里背母上大學」的事跡被傳媒廣泛報道，不少善心人願意幫助這對母子。可是劉秀祥不希望別人因同情而資助他，故謝絕一切資助，寧願辛苦兼職養活自己和媽媽。

即使劉秀祥在大學期間經濟拮据，但他依然熱心助人。他初中撿廢棄品時，認識了3名在學的孩子，想到他們家庭有困難，生活也不容易，於是他慷慨將部分收入寄回家鄉貴州，資助他們上學。

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資助逾4,000名窮學生

大學畢業後，劉秀祥獲一間公司以年薪55萬人民幣（約59.5萬港元）聘請他，即每月約5萬港元。他本來覺得這是改善生活的機會，直至有一天，他資助的孩子致電說不想讀書了，對他有如當頭捧喝。他想到有不少孩子因家庭關係而早早輟學，失去讀書機會，2012年他回家鄉當老師，要告訴孩子及家長「讀書是可以改變命運的」，他亦以自身經歷勉勵學生。

現在劉秀祥已是貴州省望謨縣實驗高中的副校長，不時騎著電單車走訪學生家，勸喻家長別讓孩子失去學習機會，他跑遍各個鄉鎮，已騎壞了7、8輛電單車。他的苦心沒有白費，多年來已成功讓1,800多名學生重返校園，兩年前他成立工作室，進一步為貧困學生尋求資助，並資助了逾4000名窮學生。他深明，「只有讀書才能改變命運，思想上的貧窮比經濟上的貧窮更可怕」，決心挽救一個又一個學生。

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責任編輯︰王明芳