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【著數優惠】咖啡品牌I-O-N進駐黃竹坑＋觀塘　期間限定全日可享折扣優惠【內附地址】

休閒消費 16:37 2022/10/24

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觀塘店提供提供多元化的菜單，由早到晚都有不同款式。(餐廳提供)

於中環街市開業一年的鄰里咖啡室及酒吧I-O-N，大受中環人歡迎。品牌迎接一周年到來再開分店，進駐黃竹坑 - 南灣如心酒店及觀塘 - 九龍東如心酒店，為那區帶來新的的飲食體驗。

黃竹坑 I-O-N

置身城市綠洲之中的南灣如心酒店，除了保留品牌消遙的咖啡室及酒吧文化外，更以別具東南亞風味為主的自助餐掛帥，食客可以嘗盡一系列當地美饌，例如海南雞飯、星加坡沙嗲烤肉串配花生醬和肉骨茶等，而精髓在於其招牌湯麵吧—備有超過60款配料，包括新鮮蔬菜、肉類、海鮮及4款不同湯底，包括喇沙、清雞湯、冬蔭公及番茄鮮魚，為你即時炮製美味湯麵。午市自助餐由$228起，而晚市則由$488起，凡於11月30日前惠顧，可享全日7折新開業優惠。

地址：港仔黃竹坑道55號南灣如心酒店P3樓

黃竹坑店以東南亞風味為主的自助餐掛帥。(餐廳提供)

觀塘 I-O-N

至於另一間分店則進駐觀塘區的九龍東如心酒店，為食客提供多元化的菜單，精挑細選的菜單由早餐開始，至有主廚餐桌放題的午餐、假日早午餐、下午茶和晚餐套餐。菜式當然少不了品牌熱門選擇包括叉燒醬鱈魚、香辣蝦醬海鮮意粉、原隻波士頓龍蝦意粉和慢煮伊比利亞豬斧頭扒等，配上手沖精品咖啡、港式調酒，五花八門的菜單滿足一眾上班族、居民、住客和遊客等等。午市3道菜套餐連主廚餐桌放題由$218起、晚市兩道菜套餐由$148起。同樣於11月30日前惠顧，可享全日8折新開業優惠。

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地址：觀塘創業街38號九龍東如心酒店2樓

記者：郭秀芳

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