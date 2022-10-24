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【唱好香港】陳茂波出訪巴林介紹香港優勢　稍後赴沙特阿拉伯

政治 15:32 2022/10/24

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陳茂波（左二）與巴林財政與國民經濟部部長Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa（右二）進行午餐會。（政府新聞處圖片）

財政司司長陳茂波昨日（巴林時間10月23日）展開巴林的訪問行程。

他上午先後和巴林社保總署主席Mahmood Hashim Al Kooheji以及巴林中央銀行行長Rasheed Mohammed Al Maraj會面，就退休保障和相關政策交換意見，及討論環球經濟、金融和地區發展等議題。

陳茂波（左四）與巴林中央銀行行長Rasheed Mohammed Al Maraj（右四）會面。（政府新聞處圖片）


下午，陳茂波出席與巴林財政與國民經濟部部長Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa的午餐會，和巴林的財金官員就共同關心的議題交換意見，並討論加強雙邊經貿聯繫。

陳茂波向與會者介紹香港作為通往內地門戶的獨特地位和優勢，並歡迎巴林的金融服務和企業充分利用香港這個平台，把握內地尤其「粵港澳大灣區」和其他亞洲新興市場的龐大發展機遇。他亦介紹《施政報告》中有關搶企業、搶人才的措施，並歡迎巴林的企業和人才來港發展。

陳茂波今日（巴林時間10月24日）會繼續在巴林馬納馬的訪問行程，其後會前赴沙特阿拉伯利雅德訪問。

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責任編輯：林曉君

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