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【涉藏武器】警港鐵站檢摺刀斧頭拘2男　住所再檢大批武器揭有收藏習慣

社會 15:27 2022/10/24

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(黃傑偉攝)

警方今日（24日）表示，本月22日在黃大仙地鐵站內，以涉嫌管有違禁武器及管有攻擊性武器拘捕兩名分別32及38歲本地男子。

黃大仙警區反三合會行動組督察陳柏亮指，10月22日下午警員在黃大仙地鐵站內進行反罪案巡邏時截查2名形跡可疑男子，在2人身上檢獲一個鐵蓮花、4把摺刀、一把短刀、一把開山刀、一把武士刀及一把斧頭。警員隨即以涉嫌管有違禁武器及管有攻擊性武器將2名男子拘捕，2人年齡分別32及38歲，報稱工程顧問，關係為前同事。案件交黃大仙反三合會行動組跟進，其後在2人報住黃大仙及九龍灣住所內再檢獲大批武器，包括5個鐵蓮花、19把武士刀、11把短刀、5把開山刀及其他種類武器。調查發現2名被捕人有收藏武器習慣，當時正前往其中一人住所途中，警方將遁2人動機及武器來源調查，稍後會將武器送往檢驗，2人現時保釋候查。

警方留意到網上有武器出售，而管有違禁武器即屬違法，重申藏有攻擊性武器及管有違禁武器屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁3年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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