【港女野人】Amber改變思維學Nicole大膽性格　Honey懂排走負能量Jessica不看評論【多圖】

▲ 何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）齊齊拍攝《港女野人》。

無綫J2台播出的節目《港女野人》由4名港姐出身的J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole）擔任主持。

雖然她們同為港姐出身，惟在節目中拋開港姐斯文﹑優雅和賢淑的固有形象，展現自己最真實的一面給觀眾，同時更以行動力證女生堅強不懼艱苦的一面，即使要上山下海都無有怕，認真勇氣可嘉！

Honey、Amber、Nicole和Jessica一同接受TOPick專訪時大談今次拍攝的苦與樂，皆因要成為真正的野人毫不容易，各人亦從中成長不少。

【港女野人】J2出動港姐行山派福利 何泳芍+陳若思+廖慧儀+胡美貽上山下海【多圖】

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Honey曾擔心Amber不能應付拍攝

四位聚首一堂的時候笑聲滿載，足見她們合作愉快，不過其實她們未合作時彼此不熟絡，Honey更自認當初得知這個拍攝組合時曾有一絲擔心。

Honey說：「我一知道與她們拍檔時心想她們會做運動？特別是Amber比較斯文柔弱 ，我知道Jessica有做瑜伽，而Nicole雖然沒有合作過 ，但我認識她都覺得可以應付到，唯獨是Amber我會想她能否應付到拍攝，或者拍攝途中會否暈倒，但最後證明是沒有的。」

Amber外表弱不禁風，難怪被人感覺是被照顧者，不過在節目中她勇於挑戰自己，即使有多累都仍然堅持，她說：「可能我較瘦削和偏白，但我以前經常行山，亦很喜歡行山，不過就不會露營，因為露營要有人陪，我找不到。」

▲ Amber並非被照顧者。（陳慧安攝）

AmberHoney各自難忘淨灘和釣魚

這個節目要上山下海的確不容易，過程亦相當辛苦，其中一集Amber與Honey一起淨灘，Amber直言是最辛苦的一集：「那天我整個人都不對勁，因為我很少出汗，但我在那天是這麼多集中出汗最多的一集，因將垃圾搬來搬去已經爆汗，之後玩獨木舟又濕了身，整個人就變得很冷，到拍我單頭時我有想嘔的感覺，回家後就發現輕微發燒。」

Honey則指釣魚的一集很辛苦，並自言是整個節目中最難過的一關，皆因要犧牲其海洋朋友。

她說：「那集天氣很冷又要出海，之後就要去劏魚，因為牠們是我的朋友，但我又要劏，真是接受不了很難過，加上劏魚的時候我已經發燒，更燒足整整一晚 。而且，我是沒有耐性等上釣的人和我覺得自己沒有釣魚運 ，例如以前『Chok』墨魚 ，身邊朋友『Chok』到廿幾條 ， 但我一條都『Chok』不到 。」又指另一集要扮作受傷欺騙她們的感情，亦是心理上難過的關卡。

▲ Honey難忘釣魚。（陳慧安攝）

JessicaNicole各有辛苦

Jessica就指因拍《港女野人》時又要兼顧自己的瑜伽班，工作接工作，非常忙碌，並透露拍攝蚺蛇尖的一集是最為辛苦，因休息時間不足，過後猶如有宿醉的感覺。

Jessica說：「這集是兩日一夜，我們一早起身行足一天後，到晚上12時才有時間梳洗 ，但睡一兩個小時後就再出發去蚺蛇尖，其實拍時候我不覺得累，因為大家的情緒十分高漲，但當拍完時再教班，之後又再學唱歌 ，我個畫面是濛查查，亦覺得很暈和頭痛 ，感覺是很像飲醉了第二天宿醉的感覺，非常辛苦，當時我很害怕會在街上暈倒。」

Nicole則認為最辛苦是拍攝中途因疫情嚴重而煞停，工作計劃大受影響：「我在2至3月都沒有工作 ，直至4月尾才有工作，那兩個多月我完全不知做甚麼 ，很慘很辛苦 ，當時就覺得在野外時很開心 ，開心過在城市 。」

▲ Amber（左）與Nicole。

各人拍攝難忘事

雖然各自細訴不同辛苦，惟她們均表示拍攝過程締造出一幕幕美好回憶，Nicole指難忘在大帽山行山 ，皆因她自言向來少行山，更從未試過揹一大個背包：「真的很重，而且我當時的服飾全都是錯，我穿了保暖內衣而不是運動內衣，又沒有行山鞋，之後當得知要紮營睡覺， 我是呆了，那刻感受很深。」

Jessica指最難忘的是紮木筏，她表示得知要紮木筏時是覺得沒有可能做到，惟最後大家合力成功完成，並覺得很神奇。她指除了紮木筏的過程花了不少時間外，撐出去目的地的過程亦十分費力：「即使當時大家都很累，但都要頂住，最終我們至少撐了一個小時，真的超額完成。」

Honey補充說：「因為個木筏不去水 ，我們又要保持平衡， 節目組拍攝我們時是搭快艇，但我們都堅持不上快艇， 真的堅持撐到過去 ，播出來看似很短， 但我們真的撐了很久， 這些都很好玩 ，是以前不會接觸的事情，亦很考驗我們的團隊合作 。」

Honey續指認為在城門水塘的一集，可說為她們的里程碑 ，全因她指拍這集前大家還是各自為政，但拍畢此集後大家真的變成一個團隊，亦開始互相信任合作，成長不少。

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Amber挑戰自己視Nicole為偶像

至於Amber可算是隊中成長得最多的一員，她自言其中一集挑戰攀岩，成功令其踏出「舒適區」一大步，更因此次經驗視Nicole為偶像。

Amber說：「攀岩一直令我很恐懼，亦是我在過程中停留最久 ，亦最令我猶豫不決。 而Nicole的幫助令我對她有偶像的光環，並覺得她性格很值得我學習， 因為她是勇於嘗試的人，很多事情不會想太多而去做， 做出來的結果也不錯。」

她自言性格想太多，很多時候會讓自己的恐懼拖慢腳步，變相很多事情得個想而不去做，惟Nicole的性格正正相反，「想」和「行動」是同時進行，這樣才會成長得較快，故認為Nicole的性格很值得其學習。

▲ Nicole難忘在大帽山行山 。（陳慧安攝）

Nicole則對此回應表示：「可能她沒試過有類似的人在身邊， 但她有這樣的特質只不過沒有人發挖出來和驅使她做出來。」

但在這個娛樂圈生存，必需要主動好好把握機會，不能想得太多，因為機會一閃即逝，故Amber這個被動性格在這行相當蝕底，對此她直認因怕事性格曾錯失過不少機會，惟現在學習改變：「現時會逼自己行多兩步， 如果你看到同期的人都行得快過你， 就要push自己多些。」

Honey亦大讚Amber十分勤力：「我們的學習可能在節目中，但在節目外她自己都會想很多，會思考怎樣做得更好，下一集回來時又會看到她有轉變。」

當談到在這個節目中Amber似乎是進步最多，她笑言：「因為我的起步點低 ，所以進步空間很大 。」令全場笑不攏嘴。

▲ Amber挑戰攀岩視Nicole為偶像。

拍攝過程啟發新想法

節目中有不同主題，她們去車中泊又淨灘，這些的體驗亦啟發到其對人生有新想法，Jessica自覺做野人很開心 ：「因為我自己都不是太沉迷玩電子產品的人 ，又不會煲劇，今次的體驗我覺得很舒服，例如在兩日一夜的車中泊 ，令我發現原來真的有人這樣生活，他們真的可以那麼脫俗，不搭車只行路 ，而自己的車又有齊所有設備可生存到，很厲害。」

Jessica續指可以教到下一代接觸大自然是很難得的事，特別是在香港全部都是高樓大廈，上學又不會教那麼多求生技能 ：「就如樹葉 ﹑昆蟲是甚麼品種， 一般的香港學生很少有這樣的知識，我會覺得這樣的生活很值得教育下一代 。」

▲ Jessica最難忘紮木筏。（陳慧安攝）

Honey笑言自己本是已經是「野人」：「雖然我經常做很多戶外活動 ，一直都是做自己喜歡的事 。但其實我與很多人一樣未有好好了解香港有那些美的地方 ，希望透過今次節目讓大家看到香港特有大家未必知道的東西 。」

Nicole自言是一個「數字人」，每天只會留意股市金融界的事，覺得外面的生活與自己沒有很大的關係 ，但今次的體驗令其有意想不到的轉變，並表示拍攝這個節目時完全沒有看過股市。

她說：「因為當你去到外面的世界就不會想幾點收市或者個股市怎樣，完全是兩個的生活，我是由一個極端去到另一個極端都很大變化。」又指兩個生活大有不同，Nicole認為不應偏執一面，要互相平衡互補。

▲ 拍攝過程有新體會。（陳慧安攝）

Honey學懂調節心態找到方向

當中除了呈現她們開心玩樂的一面，還有深情對話的時光，Honey透露自己並非外表所看那麼堅強，亦直認踏入這個圈後壓力不少，同時令她急速成長。

Honey說：「這個圈子逼你快速成長，因你不成長就會被淘汰，加上我給自己很大壓力，自我要求很高，所以在這樣的壓力下，之前個人會經常過份緊張， 但現時改善了很多，自己會找方法排走負能量以及我覺得較忙會較好，因為忙的時候沒有時間想太多，只能夠想現時做的事， 反而個人會開朗。」

她曾表示拍攝《學是學非》時最迷失，惟現在慢慢找到方向：「現時開始知道每個節目想呈現的效果，但當去到這個位又會有困擾，例如怎樣突破，因當你去到舒服位置的時候難免會捉緊不放，但捉緊不放，在這行是不能的，因為你要不停求變創新 ，而這個節目也是我踏出的一大步。 」

她又指曾有擔心這個節目出街後會令觀眾討厭，因為這個節目會呈現她們最真實的一面 ：「觀眾不喜歡就是不喜歡真實的我，而我喜歡拍劇是因為有個角色保護我 ，即使觀眾不喜歡都因為個角色 。 」

▲ Honey（左）與Jessica

Nicole透露喜歡做娛圈原因

至於Nicole在節目亦透露家人一直反對她入行，全因覺得沒有前途 ﹑沒有發展 ﹑不需高學歷以及努力不一定會有回報 ，又要經常被人批評 ，需承受不少壓力。

即使如此，惟她認為在這個圈發展令其有很大滿足感：「對我來說寓工作於娛樂 ，例如我拍劇演護士 ，你可在這幾個月做這個角色，我會覺得很新奇，之後下一個角色又不同 ，所以這行很適合我怕悶的性格。 」

除外，對於外界一直標籤她為「有錢女」﹑「唔憂做」，對此她表示沒有想太多，並自言自己是不會主動要求工作的人 ，亦認為機會是留給準備好的人 ，做好自己必定能得到賞識。

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最重要最好自己

入行後無疑大家的一舉一動備受關注，甚至要面對一些負面攻擊， Jessica透露由入行到現時都不太留意評論，因她認為最真實的意見並非在網上，而是在真實世界，不過她自認當藝人的心理質素必需強大，這樣才能在這圈長久打滾下去。

Nicole亦自言從不介意別人的批評，因她明白有人喜歡，亦一定有人不喜歡自己：「不要為了不想令人討厭而掩蓋自己 ，這樣便會遺背自己 ，因為沒人完美。 」

至於Honey和Amber同樣認為每個人都有自己的看法 ，不需要每個人都喜歡自己，最重要做好自己便足夠。

記者：陳曉柔

