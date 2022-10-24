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【癌症殺手】身體出現5大狀況要留心　醫生：恐是大腸癌初期

健康 16:01 2022/10/24

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大腸癌是本港10大癌症殺手之一，台灣營養師李婉萍日前呼籲，若出現長期腹部不適、體重莫名減輕、貧血、虛弱疲勞等情況，可能是身體發出警號，更要特別注意平時大便狀況，千萬不可忽視。

李婉萍在其facebook專頁發文，稱大腸癌每年都在快速增加，甚至也有年輕化的趨勢！如何在日常飲食中有效降低罹患腸癌的風險？毒理學家招名威就曾表示，腸胃道容易累積髒東西，益生菌能幫助我們將這些髒東西排出體外，進而減少腸胃道裡的致癌物質。

據美國華盛頓大學研究團隊發表在《Gut》期刊的成果顯示，「每天一杯優格，就能降26%罹患大腸癌風險」。

招名威建議，優格是日常膳食攝入乳製品的重要產品類型，每天只要一小杯，不僅能增加飽足感，更是解饞最好的甜點。優格其他好處包括，補充蛋白質和鈣質、提高免疫力、促進腸道蠕動、預防骨質疏鬆、降低高血壓風險、防便秘。

本港內科腫瘤科專科醫生馬天慧早前接受TOPick訪問時，關於大腸癌預防方法，馬醫生坦言，雖然家族和個人病史會增加患病風險，但其實大腸癌個案與不良的生活習慣有莫大關係，因此她建議市民6大日常健康習慣以預防大腸癌:

1.保持健康的體重

2.每天最少進行30分鐘中度至強度的運動

3.多吃蔬菜和水果，增加吸收的纖維量

4.減少進食紅肉和加工肉類

5.戒煙及戒酒

6.定期進行腸道檢查

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 癌症 大腸癌

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